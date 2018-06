शादीशुदा रवीना को मिला शादी का प्रपोजल, जवाब में बोलीं-तुम पूछने में 13 साल लेट हो गए

* 2004 में अनिल थडानी से शादी कर चुकीं रवीना

मुंबई। 'मस्त मस्त गर्ल' रवीना टंडन को एक शख्स ने शादी का प्रपोजल भेजा है। दरअसल, रवीना ने हाल ही में सोशल मीडिया पर किसानों की तारीफ करते हुए उन्हें शुक्रिया कहा था। इसके जवाब में अनवर अली नाम के शख्स ने रवीना को प्रपोज कर दिया। ट्विटर पर अनवर ने लिखा- Would you marry with me. इस पर जहां कुछ लोगों ने अनवर की खराब ग्रामर पर तंज कसना शुरू कर दिए, वहीं रवीना ने उन्हें मजेदार जवाब लिखा।रवीना ने अनवर को दिया ये जवाब...

- रवीना ने अनवर को रिप्लाई करते हुए लिखा- सारी यार, तुम ये बात पूछने में 13 साल लेट हो गए। बता दें कि ने फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर और बिजनेसमैन अनिल थडानी से 22 फरवरी, 2004 को शादी कर ली थी। दोनों की शादी उदयपुर के जगमंदिर पैलेस में पंजाबी रीति-रिवाज से हुई थी। बाद में रवीना ने 16 मार्च, 2005 को बेटी राशा को जन्म दिया। 12 जुलाई, 2007 को उन्होंने बेटे रणवीरवर्धन को जन्म दिया।

दो बेटियां गोद ले चुकी हैं रवीना...

अपने बच्चों से पहले ही रवीना ने 1995 में दो बेटियां गोद ली थीं, जिनके नाम पूजा और छाया हैं। उस वक्त ये 11 और 8 साल की थीं। हालांकि अब रवीना दोनों की शादी कर चुकी हैं।

साउथ में काम कर रहीं रवीना...

वर्क फ्रंट की बात करें तो रवीना जल्द ही एक तेलुगु फिल्म 'अग्निवर्षम' में नजर आएंगी। इसमें उनके अलावा नागार्जुन, प्रभुदेवा और काम कर रहे हैं। फिल्म 31 अगस्त को रिलीज हो सकती है।