संजय दत्त की कंट्रोवर्शियल लाइफ के राज़ खोलेगी ये फिल्म, इस दिन आएगी पहली झलक

निर्देशक राजकुमार हिरानी ने दत्त बायोपिक के टीज़र की घोषणा कर दी है। अभिनीत और के जीवन पर आधारित 'दत्त बायोपिक' का टीज़र और फ़िल्म का टाइटल 24 अप्रैल को रिलीज किया जाएगा। जादू की झप्पी से सबका दिल जीतने वाले अभिनेता संजय दत्त की जीवनी रोमांच से भरपूर है जिसे अब दर्शक जल्द ही बड़े पर्दे पर देख पाएंगे।

निर्देशक राजकुमार हिरानी ने ट्विटर पर टीज़र की घोषणा करते हुए लिखा,"A film very dear to me. Unveiling the teaser and title of #DuttBiopic on 24th April . Hope you like it @duttsanjay #Ranbirkapoor @AnushkaSharma @sonamakapoor @deespeak @SirPareshRawal @bomanirani @vickykaushal09 @KARISHMAK_TANNA @mkoirala @jimSarbh @foxstarhindi @VVCFilms @TSeries

फ़िल्म में संजय दत्त की भूमिका में रणबीर कपूर नज़र आएंगे जिन्होंने फ़िल्म के लिए खास मेहनत की है और संजय दत्त के जीवन के हर एक पहलू को बयां करने की कोशिश की है राजकुमार हिरानी विशेष रूप से मुन्ना भाई, थ्री इडियट्स और पीके जैसे अपनी मनोरंजक लेकिन पेचीदा कहानी के लिए जाने जाते हैं। वहीं,इस फ़िल्म में यह देखना दिलचस्प हो होगा कि फिल्म निर्माता किस तरह से संजय दत्त के जीवन को बड़े पर्दे पर प्रस्तुत करते है।

संजय दत्त बायोपिक विचार विमर्श का विषय बनी हुई है क्योंकि दर्शक इस फ़िल्म को देखने के लिए काफी उत्सुक हैं। रणबीर कपूर, मनीषा कोइराला, परेश रावल,अनुष्का शर्मा, दीया मिर्जा और जैसे कलाकारों के साथ बनी यह फ़िल्म यकीनन साल की बहुप्रतीक्षित फ़िल्मो में से एक है। इसके प्रोड्यूसर विनोद चोपड़ा फिल्म्स, राजकुमार हिरानी फिल्म्स और फॉक्स स्टार स्टूडियो हैं।