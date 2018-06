बॉलीवुड एक्टर को डेट कर रही 'कुबूल है' की एक्ट्रेस सुरभि ज्योति

मुंबई.'कुबूल है' फेम टीवी एक्ट्रेस इन दिनों के टीवी शो 'नागिन-3' में नजर आ रही हैं। इसी बीच सुरभि अपनी लव लाइफ को लेकर भी चर्चा में हैं। खबरें हैं कि वे टीवी और बॉलीवुड एक्टर सुमित सूरी को डेट कर रही हैं। 4 महीने से रिलेशनशिप में हैं सुरभि-सुमित...

- एक लीडिंग वेबसाइट की मानें तो कपल करीब 4 महीने से एक-दूसरे को डेट कर रहा है।

- दोनों के क्लोज फ्रेंड्स इस बात से वाकिफ हैं कि सुरभि और सुमित लव रिलेशनशिप में हैं।

- रिलेशनशिप में आने के बाद सुरभि सोशल लाइफ से थोड़ी दूर हो गई हैं और वे अपना ज्यादा टाइम सुमित के साथ बिता रही हैं। दोनों हाल ही में साथ में म्यूजिक वीडियो 'Haanji' में साथ दिखे थे।

- सुमित वेब सीरीज 'The Test Case' और 'Warning'(2013), 'What the Fish'(2013), 'Babloo Happy Hai'(2014)' जैसी फिल्मों में काम कर चुके हैं। साथ ही वे रियलिटी शो 'खतरों के खिलाड़ी' में भी पार्टिसिपेट कर चुके हैं।

- वहीं सुरभि ने 'कुबूल है' के अलावा 'इश्कबाज', 'कॉमेडी नाइट बचाओ', 'कोई लौट के आया है' जैसे टीवी शोज में काम किया है।