36 साल की प्रियंका चोपड़ा ने शादी के लिए छोड़ी सलमान खान की 'भारत'

बॉलीवुड डेस्क.2016 में आई जय गंगाजल के बाद प्रियंका चाेपड़ा ने बॉलीवुड में काम करना बंद कर दिया था। पिछले दिनों खबर आई कि प्रियंका की बिग मूवी भारत से बॉलीवुड में वापसी कर रही थीं। इसके लिए उन्होंने 12 करोड़ की फीस की डिमांड भी रखी थी। लेकिन अब प्रियंका चाेपड़ा ने भारत छोड़ दी है। प्रियंका ने गुरुवार 26 जुलाई को भारत की यूनिट को अपना फैसला सुनाकर चौंका दिया। हालांकि फिल्म छोड़ने का रीजन प्रियंका और निक जोनस की शादी है।

वेरी वेरी स्पेशल है रीजन : भारत के निर्देशक अली अब्बास जफर ने शुक्रवार 27 जुलाई को एक ट्वीट कर प्रियंका के फिल्म भारत छोड़ने की खबर कन्फर्म की। अली अब्बास जफर ने तो की शहनाई बजने की खबर पक्की कर दी है। हालांकि उनकी मां की ओर से आधिकारिक बयान आना बाकी हैं। उनकी मां के करीबी सूत्रों के मुताबिक, वे थोड़े समय में इस खुशखबरी को जाहिर करेंगी। खुद उनकी मां कॉल और मैसेज का जवाब खबर लिखने तक नहीं दे रही थीं।

तो क्या छोड़ देंगी जायरा की फिल्म भी: देखने वाली बात है कि प्रियंका जायरा वसीम वाली फिल्‍म को हां कहती हैं कि ना। अली ने उन्‍हें मुबारकबाद तो दे दी है, मगर शादी के लिए फाइनल की गई डेट जाहिर नहीं की है। उम्‍मीद है कि वह भी जल्‍द ही तय की जाएगी।

- अली की पुष्टि से यह साफ जाहिर हो गया कि सेल्‍फ मेड प्रियंका अपने रिश्‍ते को लेकर बड़ी गंभीर थीं। वे सिर्फ सुर्खियों में रहने की खातिर निक जोनास के साथ नजर नहीं आ रही थीं।

बुआ ने भी किया कन्फर्म : शादी के संदर्भ में प्रियंका चोपड़ा की बुआ कामिनी चोपड़ा हांडा ने कहा- "हम सब बहुत खुश हैं। बुधवार की रात हम सब प्रियंका घर ही थे। हम सब बच्‍चों के डिसीजन से बेहद खुश हैं। हाल ही में हम निक जोनास के घर अमेरिका भी गए थे। हम सब प्रियंका के फैसले से बेहद खुश हैं। हम कुछ समय में शादी की तारीख भी अनाउंस करने जा रहे हैं।"

- कामिनी की बेटी मनारा चोपड़ा हांडा भी फिल्‍मों में सक्रिय हैं। उन्‍होंने चार साल पहले विवेक अग्‍नि‍होत्री की फिल्‍म ‘जिद’ से अपने करियर की शुरूआत की थी। उसके बाद से वे लगातार साउथ की फिल्‍मों में सक्रिय रही हैं।

अली अब्बास जफर का ट्वीट

Yes Priyanka Chopra is no more part of @Bharat_TheFilm & and the reason is very very special , she told us in the Nick of time about her decision and we are very happy for her ... Team Bharat wishes @priyankachopra loads of love & happiness for life 😊😉😍