सिंगापुर में कॉन्सर्ट के दौरान निक जोनस को चीयर करते हुए दिखीं प्रियंका चोपड़ा

बॉलीवुड डेस्क.प्रियंका चोपड़ा इन दिनों अमेरिकन सिंगर निक जोनस के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही हैं। हाल ही में उन्हें सिंगापुर में हुए एक कॉन्सर्ट में निक को चीयर करते स्पॉट किया गया। कॉन्सर्ट के दौरान ली गई फोटोज और वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं। प्रियंका के सोशल मीडिया पर मौजूद कई फैन पेजेस ने निक के कॉन्सर्ट की फोटोज और वीडियोज शेयर किए हैं। इसके अलावा इंडोनेशियन सिंगर अफगानस्याह रेजा ने भी दोनों के साथ अपनी फोटो शेयर करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा-'सबसे विनम्र लोगों में से एक,शुक्रिया प्रियंका चोपड़ा,आपसे मिलना हमेशा सुखद अनुभव होता है।'

