लंदन में खास दोस्त निक जोनास के साथ बर्थ-डे प्रियंका मना रही हैं प्रियंका चोपड़ा,सामने आई PHOTOS

बॉलीवुड डेस्क. प्रियंका चोपड़ा 36 साल की हो गई हैं। वह अपना बर्थडे इंडिया में नहीं लंदन में मना रही हैं। इस खास मौके को प्रियंका अपने खास दोस्त निक जोनास के साथ सेलिब्रेट कर रही हैं जिनके साथ उनका अफेयर होने की बात कही जा रही है। सेलिब्रेशन की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जिनमें प्रियंका और निक एक रेस्त्रां से साथ निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। निक ने भी सेलिब्रेशन की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। सूत्रों के मुताबिक,सिर्फ निक ही नहीं,सेलिब्रेशन में निक की फैमिली भी मौजूद थी।

'Isn't It Romantic' की शूटिंग पूरी कर पहुंची लंदन: प्रियंका ने हाल ही में न्यूयॉर्क में अपनी तीसरी हॉलीवुड फिल्म 'Isn't It Romantic' की शूटिंग पूरी की थी। इसके आखिरी शेड्यूल के दौरान प्रियंका ने एक गाना शूट किया था जिसकी फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। इस फिल्म में उनके साथ हॉलीवुड स्टार लियाम हेम्सवर्थ नजर आएंगे। शूटिंग खत्म कर वह निक के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने लंदन पहुंच गई हैं जहां उनका जन्मदिन मनाया जा रहा

है।प्रियंका जुलाई के अंत तक इंडिया आ जाएंगी जिसके बाद वह स्टारर भारत की शूटिंग में हिस्सा लेंगी।

दो साल से नहीं की बॉलीवुड फिल्म: पिछले दो सालों से प्रियंका चोपड़ा हॉलीवुड में काफी सक्रिय थीं। उन्होंने इस दौरान टीवी शो 'क्वांटिको' के अलावा दो हॉलीवुड फिल्मों में काम किया। इनमें 'बेवॉच' और 'अ किड लाइक जेक' जैसी फिल्में शामिल हैं। हॉलीवुड में बिजी रहने की वजह से उन्होंने बॉलीवुड से दूरी बना ली थी। वह 2016 में आई 'जय गंगाजल' के बाद किसी फिल्म में नजर नहीं आईं।

शोनाली बोस की अगली फिल्म में करेंगी काम: प्रियंका ने कुछ दिनों पहले एक फोटो शेयर किया जिसमें एक स्टोरी ड्राफ्ट दिखाई दिया जिसका नाम 'the sky is pink' था। इसके कैप्शन में प्रियंका ने लिखा था,‘And it begins #prep #hindimovie’। हालांकि,फिल्म का टाइटल 'The sky is pink' ही होगा या नहीं,इसकी जानकारी नहीं मिल सकी। फिल्म अगस्त,2018 में फ्लोर पर जाएगी। फिल्म में प्रियंका के अलावा फरहान अख्तर भी मुख्य भूमिका में होंगे। ये दोनों स्टार्स 'दंगल' फेम एक्ट्रेस जायरा वसीम के माता-पिता की भूमिका में होंगे। इसकी डायरेक्टर शोनाली बोस होंगी।