जलेबी का किसिंग पोस्टर है कोरियन वॉर सोल्जर के फोटो की हूबहू कॉपी, 1950 में क्लिक किया गया था फोटो

बॉलीवुड डेस्क. महेश भट्ट की अगली फिल्म जलेबी का पहला पोस्टर रिलीज होते ही सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ गया है। दरअसल ट्विटर पर जलेबी के पोस्टर के साथ एक और फोटो शेयर किया जा रहा है। इस ब्लैक एंड व्हाइट फोटो में एक लकड़ी ट्रेन के बाहर है और एक सोल्जर (जिसे उसका पति बताया जा रहा है) को किस कर रही है।



ये है फोटो का सच : दरअसल पोस्टर जिस अाइकॉनिक फोटो से इंस्पायर लग रहा है। उस फोटो को लॉस एंजिल्स टाइम्स के फोटोग्राफर फ्रैंक ओ ब्रॉयन ने तब क्लिक किया, जब 1950 में एक सैनिक कोरियन वॉर के लिए रवाना हो रहा था।

फोटो में सैनिक रॉबर्ट माये थे, जो अपनी वाइफ ग्लोरिया को किस कर रहे थे। रॉबर्ट 160 इन्फेन्ट्री रेजीमेंट में सोल्जर थे।

In this changing shifting world where the old stories have collapsed and no new story has yet emerged to replace them comes a story of everlasting love. Here is the #JalebiPoster . @Tweet2Rhea @varunmitra19 @DiganganaS @PushpdeepBhardw pic.twitter.com/arZzQnOKie

वरुण मित्रा की डेब्यू फिल्म : फिल्म में रिया चक्रवर्ती हैं, उनके अपोजिट वरुण मित्रा है। जलेबी, वरुण की डेब्यू फिल्म है। वहीं फिल्म के डायरेक्टर पुष्पदीप भारद्वाज की भी यह पहली फिल्म है। प्रोडक्शन मुकेश भट्‌ट, महेश भट्ट और विशेष फिल्म का है। मूवी जलेबी, 12 अक्टूबर 2018 को रिलीज हो रही है।

टॉलीवुड ने भी किया था यूज : इस तरह का एक और प्रयोग टॉलीवुड की मूवी में भी किया जा चुका है। लेकिन उस फोटो को ट्रेन की जगह बस की खिड़की पर क्लिक किया गया था। महेश भट्‌ट के ट्विटर पर यूजर्स ने इन दोनों की फोटो अपलोड की है। कुछ यूजर्स ने तो लिखा है कि जब पोस्टर कॉपी है तो फिल्म भी कॉपी ही होगी।

Have seen a similar style of poster in one Tollywood movie as well.

Here is a Train and there it is a Bus .

Anyways , All the best for the whole team of #Jalebi pic.twitter.com/ziCnAZRtjB