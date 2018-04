रेप केस पर बिग बी की आलोचना करना पूजा को पड़ा भारी, सोशल मीडिया यूजर्स ने कहा,'शराबी'

कठुआ और पर कमेंट न करने पर की आलोचना करने वाली अब खुद लोगों के निशाने पर आ गई हैं। सोशल मीडिया पर लोगों ने उन्हें बिग बी की आलोचना करने पर जमकर लताड़ा। ट्विटर पर यूजर्स ने किए ऐसे कमेंट्स...



एक यूजर ने लिखा,'एक जानी-मानी अल्कोहलिक लीजेंड के नाम का उपयोग कर पब्लिसिटी बटोरने की कोशिश कर रही है।' इस पर पूजा भट्ट ने रिप्लाई करते हुए लिखा,'मैं अपनी शराब की लत से उभर चुकी हूं और इसपर मुझे गर्व है। एक ऐसे देश में जहां लोग शराब की लत के बारे में बात करने से भी हिचकिचाते हैं,मैं खुद पर गर्व करती हूं कि भीड़ से अलग होकर मैंने इसपर बात की जिसपर शर्मनाक माना जाता है।'



एक दूसरे यूजर ने लिखा, सिर्फ ब्रेनलेस थकेली पूजा भट्ट ही मूवी रोल्स और फिक्शनल स्टोरीज को रियल लाइफ इश्यूज से कंपेयर कर सकती है।

बिग बी पर क्या लिखा था पूजा ने?

पूजा ने बिग बी के कमेंट के पर गुस्सा जताते हुए लिखा, I can’t help being reminded of a film called #Pink, Can our images on screen please be reflected in reality? यानी मैं फिल्म 'पिंक' को याद करने से खुद को रोक नहीं पाई। क्या स्क्रीन पर दिखाई देने वाली इमेज को रियलिटी में नहीं लाया जा सकता।

क्या कहा था अमिताभ बच्चन ने?

'बेटी बचाओ,बेटी पढ़ाओ' अभियान के एम्बसेडर अमिताभ बच्चन से अपकमिंग फिल्म '102 नॉट आउट' के प्रमोशन के दौरान जब रेप केस पर मीडिया ने सवाल किया था तो उन्होंने कह दिया कि मैं इस बारे में बात ही नहीं करना चाहता। ऐसे अपराधों पर बात करने में भी मुझे घिन आती है तो उस विषय को उछालो मत। बिग बी का ये जवाब सुन सोशल मीडिया यूजर्स गुस्से में आ गए और कई लोगों ने तो ये तक कहा, अमिताभ 'पिंक' जैसी फिल्में बनाते हैं, लेकिन ऐसे मामले में सवाल पूछे जाने पर उनसे ऐसे रिएक्शन की उम्मीद नहीं थी। कुछ लोगों ने भी कहा कि जो लोग ऐसे गंभीर मुद्दों पर अपनी राय नहीं दे सकते वो महानायक नहीं हो सकते।