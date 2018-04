कठुआ रेप केस पर बयान देकर फंसे बिग बी, पूजा भट्ट ने जमकर सुनाई खरी-खोटी

कठुआ और पर के कमेन्ट ने उन्हें मुश्किल में डाल दिया है।

बिग बी के कमेन्ट से अब न केवल सोशल मीडिया यूजर्स बल्कि बॉलीवुड एक्ट्रेस भी गुस्से में आ गई हैं। उन्होंने ट्विटर पर बिग बी खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। पूजा ने बिग बी के कमेंट के पर गुस्सा जताते हुए लिखा, I can’t help being reminded of a film called #Pink, Can our images on screen please be reflected in reality? यानी मैं फिल्म 'पिंक' को याद करने से खुद को रोक नहीं पाई। क्या स्क्रीन पर दिखाई देने वाली इमेज को रियलिटी में नहीं लाया जा सकता।

-दरअसल, 2016 में आई पिंक में अमिताभ बच्चन ने एक ऐसे वकील का किरदार निभाया था जो लड़कियों के साथ होने वाले अत्याचारों के लिए आवाज़ उठाता है और उनकी लड़ाई में उनका

साथ देता है।

क्या कहा था अमिताभ बच्चन ने?

अपकमिंग फिल्म '102 नॉट आउट' के प्रमोशन के दौरान जब उनसे इस रेप केस पर मीडिया ने सवाल किया तो उन्होंने कह दिया कि वह इस बारे में बात ही नहीं करना चाहते। ऐसे अपराधों पर बात करने में भी उन्हें घिन आती है। बिग बी का ये जवाब सुन सोशल मीडिया यूजर्स गुस्से में आ गए और कई लोगों ने तो ये तक कहा, अमिताभ 'पिंक' जैसी फिल्में बनाते हैं, लेकिन ऐसे मामले में सवाल पूछे जाने पर उनसे ऐसे रिएक्शन की उम्मीद नहीं थी। कुछ लोगों ने भी कहा कि जो लोग ऐसे गंभीर मुद्दों पर अपनी राय नहीं दे सकते वो महानायक नहीं हो सकते।



वैसे ये पहला मामला नहीं है जब अमिताभ बच्चन ने देश से जुड़े किसी विवादित मुद्दे पर स्टेंड नहीं लिया हो। वह पहले भी ऐसा कर चुके हैं...