'जय जवान जय विज्ञान' के नारे के साथ निकलेगी 'परमाणु प्राइड परेड'

नई दिल्ली. की फिल्म 'परमाणु' इसी महीने 25 मई को रिलीज हो रही है। फिल्म रिलीज से पहले नई दिल्ली में 22 मई (मंगलवार) को शाम 5 बजे 'परमाणु प्राइड परेड' निकाली जाएगी। ये परेड 'जय जवान जय विज्ञान' के नारे के साथ शुरू होगी। परेड में जॉन अब्राहम के साथ परमाणु की पूरी टीम इस इस परेड में शामिल होगी। ये परेड देश का गौरव बढ़ाने के लिए निकाली जा रही है। जॉन ने भारत के युवाओं से ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस परेड में शामिल होने की अपील की है। जॉन ने इस परेड को लेकर एक ट्वीट भी किया है। उन्होंने लिखा, The#ParmanuPrideParade celebrates the proud historic moment that put India on the global map! Join us on 22nd May, 5:00 PM at Cannaught Place as we walk in the glory of Jai Jawan-Jai Vigyan! Let's step out and feel proud as a nation. I am doing that, are you joining me?'