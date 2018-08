प्रियंका की शादी में जूते चुराने की प्लानिंग कर चुकी हैं परिणीति, निक जोनस से कर ली पहले ही पैसों की सेटिंग

बॉलीवुड डेस्क.प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की हाल ही में रोका सेरेमनी हुई। शादी की डेट अभी सामने नहीं आई है पर प्रियंका के घरवालों ने शादी की तैयारियां शुरू कर दी हैं। ऐसे में प्रियंका की छोटी बहन काफी एक्साइटेड नजर आ रही हैं। उन्होंने अपने होने वाले जीजाजी निक जोनास के जूते चुराने की प्लानिंग भी कर ली है।

सोशल मीडिया पर शेयर किया प्लान : सोशल मीडिया पर जब परिणीति से सवाल किया गया कि 'क्या वे निक जोनस के जूते चुराएंगी? उन्होंने कहा 'हां जरूर। मैंने तो अभी से जीजू के साथ पैसों को लेकर सेटिंग करना शुरू कर ही है। दीदी इन सबकी गवाह हैं।'

OF COURSEE!!! Already started negotiating my deal with him. And she’s my witness @priyankachopra https://t.co/N4UoKlMV60