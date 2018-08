यादें शेष : ऋषि कपूर की शादी में गाने पहली बार भारत आए थे नुसरत फतेह अली खान, 1981 में रिकॉर्ड किया था पहला सॉन्ग

बॉलीवुड डेस्क. नुसरत फतेह अली खान की 16 अगस्त 2018 को 21वीं पुण्यतिथि है। बात 1980 की है। जब ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी हो रही थी, तब शो मैन ने नुसरत फतेह अली खान को ऋषि की शादी में कव्वाली गाने के लिए बुलाया था। यही वह पहला मौका था, जब नुसरत फतेह भारत आए और उनकी आवाज हिन्दुस्तानियाें के दिलों तक घर कर गई। पिता और चाचा की विरासत संभाल रहे नुसरत फतेह अली उस वक्त तक पाकिस्तान के बड़े कव्वाल बन चुके थे।

पहली बार निकले थे पाकिस्तान से बाहर: की शादी में नुसरत पहली बार पाकिस्तान से बाहर निकले थे। वे सीधा बंबई आए। इस आमंत्रण के पहले राज कपूर ने नुसरत की आवाज सुनी तो पाकिस्तान के मशहूर कलाकार मुहम्मद अली से कहकर उन्हें भारत बुलाने की तमन्ना जाहिर की। नुसरत तक यह आमंत्रण पहुंचा और वे मना नहीं कर पाए।

- ऋषि कपूर ने एक ट्वीट में 20 जनवरी 1980 के उस इवेंट का जिक्र करते हुए एक फोटो भी शेयर किया था।

My wedding Sangeet My house 20th Jan 1980. Nusrat bhai and his father Fateh Ali ji sang for the first time in India https://t.co/A6WJU7QxTQ