TV की 'किन्नर बहू' का वेडिंग रिसेप्शन, स्टनिंग लुक में नजर आईं रुबीना दिलाइक, मांग में था सिंदूर लेकिन नहीं पहना मंगलसूत्र

मुंबई. टीवी की 'किन्नर बहू' रुबीना दिलाइक का लुधियाना में शादी का रिसेप्शन हुआ। शिमला में शादी के बाद न्यूली मैरिड कपल रुबीना दिलाइक और अभिनव शुक्ला लुधियाना पहुंचे, जो कि अभिनव का होमटाउन है। रिसेप्शन की कुछ फोटोज सामने आईं हैं। इन फोटोज में रुबीना स्टनिंग लुक में नजर आईं। रिसेप्शन में रुबीना ने डिजाइनर नीता लुल्ला का सिल्वर सिमरी गाउन पहना था। अपने लुक को उन्होंने हैवी ईयररिंग्स के साथ स्टाइल किया था। हालांकि, उन्होंने न तो बिंदी लगाई थी और न ही मंगलसूत्र पहना था। हां, मांग जरूर सिंदूर से भरी थी। वहीं, अभिनव ब्लैक आउटफिट में नजर आए। उन्होंने रेड कलर की जैकेट भी कैरी की थी। ये रिसेप्शन फैमिली के लिए था।

- रुबीना ने रिसेप्शन की कुछ फोटोज अपने इंस्टाग्राम पर भी शेयर की है। उन्होंने एक फोटो पोस्ट करते हुए लिखा, 'Standing in the light of your Halô......📸'.

- लुधियान में रिसेप्शन के बाद कपल 28 जून को मुंबई में ग्रैंड रिसेप्शन पार्टी देगा। जहां टीवी इंडस्ट्री से जुड़े सेलेब्स नजर आएंगे।

- रुबीना-अभिनव की शादी 21 जून को शिमला में हुई थी।



