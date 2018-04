शाहिद कपूर के बाद अब ये एक्टर बनने वाला है पापा, सालभर पहले हुई थी शादी

मुंबई.बॉलीवुड एक्टर के बाद अब नील नीतिन मुकेश पापा बनने वाले हैं। वाइफ रुकमणि सहाय पहला बच्चा एक्सपेक्ट कर रही हैं। ये खुशखबरी नील ने अपने इंस्टाग्राम पर सभी को दी। उन्होंने एक फोटो शेयर करते हुए लिखा, 'Now we will be THREE 👶🏼'. बता दें, इन दिनों नील फिल्म 'साहो' की शूटिंग अबू धाबी में कर रहे हैं। नील ने बताया, 'कुछ महीने पहले हमें प्रेग्नेंसी के बारे में पता चला लेकिन यह बात सार्वजनिक होने से पहले हम चाहते थे कि चीजें सेटल हो जाएं। अबू धाबी की पिछली ट्र‍ीप में हमने सिर्फ अपने लिए शॉपिंग की लेकिन इस बार यह हमारे बच्‍चे पर फोकस्‍ड है।' दोनों की पिछले साल फरवरी में शादी हुई थी। नील आखिरी बार 'गोलमाल अगेन' में नजर आए थे...

- नील नीतिन मुकेश आखिरी बार फिल्म 'गोलमाल अगेन' में नजर आए थे।

- उनकी अपकमिंग फिल्म्स 'सोहा' और 'फिकरी' है।

- नील ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत बतौर बाल कलाकार की थी। उन्होंने 'विजय' (1988) और 'जैसी करनी वैसी भरनी' (1989) फिल्मों में चाइल्ड आर्टिस्ट का किरदार निभाया था।

- उन्होंने 'जॉनी गद्दार' (2007), 'लफंगे परिंदे' (2010), 'तेरा क्या होगा जॉनी' (2010), 'प्लेयर्स' (2012), 'प्रेम रतन धन पायो' (2015) सहित अन्य फिल्मों काम किया है।

- हालांकि, नील का एक्टिंग करियर खास नहीं रहा।

- नील के पिता नीतिन मुकेश सिंगर है।

