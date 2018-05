सोशल मीडिया यूजर्स ने पति अंगद को बताया भाई, नेहा ने ऐसे दिया करारा जवाब

मुंबई. (37) और अंगद बेदी(35) अमेरिका से बुधवार को इंडिया लौट आए हैं। दोनों एयरपोर्ट पर रोमांटिक पोज देते दिखे इसी बीच सोशल मीडिया यूजर्स ने दोनों को ट्रोल करना शुरू कर दिया है। दरअसल सोशल मीडिया यूजर्स कपल के ऐड गेप का मजाक बना रहे हैं। इन्हीं में से एक यूजर ने लिखा, "2 साल छोटा है तुमसे अंगद बेदी... हसबैंड नहीं भाई है तुम्हारा राखी बांधो।" ऐसे कमेंट्स को पढ़ने के बाद नेहा ने भी हेटर्स को करारा जवाब दिया है। नेहा ने ऐसे लगाई लताड़...



- नेहा ने भी सोशल मीडिया यूजर्स को कमेंट कर करारा जवाब दिया है। उन्होंने लिखा, "thanks for the advise buddy! Now do me a favor.. go get a life!"

- नेहा ने बड़े ही शालीन तरीके से यूजर्स को सबक सिखाया है। बता दें, अंगद फिलहाल अपकमिंग फिल्म 'सूरमा' में बिजी हैं वहीं नेहा के पास अभी कोई फिल्म नहीं है।

1 साल डेटिंग के बाद की गुरूद्वारे में गुपचुप शादी

- नेहा और अंगद के अफेयर की खबरें तब सुर्खियां बनीं जब ये कपल नवंबर 2017 में क्रिकेटर जहीर खान और सागरिका की शादी के रिसेप्शन में पहुंचा।

- दोनों को लेकर लव लाइफ की खबरें तो पहले से आ रही थीं लेकिन जहीर-सागरिका के रिसेप्शन के बाद दोनों अक्सर साथ दिखने लगे। न सिर्फ पार्टीज में बल्कि इन्हें साथ में डिनर करते हुए भी देखा गया।

- देखा जाए तो नेहा-अंगद ने कभी डेटिंग को लेकर कुछ नहीं कहा लेकिन करीब 1 साल डेटिंग के बाद 10 मई को दिल्ली के एक गुरूद्वारे में कपल ने बड़े की प्राइवेट तरीके से शादी कर ली।

- बता दें, अंगद क्रिकेटर के बेटे हैं। पहली पत्नी से बिशन को एक बेटी है वहीं दूसरी पत्नी अंजू इंदर सिंह से एक बेटा अंगद और एक बेटी नेहा है।

