शादी के बंधन में बंधी नेहा धूपिया, 2 साल छोटे ब्वॉयफ्रेंड अंगद बेदी से की गुपचुप शादी

मुंबई.37 साल की बॉलीवुड एक्ट्रेस ने 2 साल छोटे एक्टर अंगद बेदी (35) से शादी कर ली है। दोनों की शादी बेहद ही प्राइवेट सेरेमनी में हुई। खुद नेहा ने अपने फैन्स को एक ट्वीट कर ये जानकारी दी है। ट्वीट में उन्होेंने लिखा है - "मेरी जिन्दगी का सबसे अच्छा फैसला। मैंने आज अपने सबसे अच्छे दोस्त से शादी कर ली है।" सोर्सेज के मुताबिक नेहा और अंगद की शादी गुरूवार को दिल्ली में हुई है। नेहा ने शादी के बताया बेस्ट डिसीजन...

- नेहा के साथ अंगद के साथ शादी वाली फोटो शेयर करते हुए लिखा, "Best decision of my life.. today, I married my best friend. Hello there, husband! @angadbedi ❤"।

- वहीं अंगद ने लिखा, "now Wife!!! Well hello there Mrs BEDI!!! @nehadhupia"। साथ ही फिल्म मेकर ने भी ट्वीट कर अंगद और नेहा को शादी की बधाई दी है।

- नेहा अबतक कयामत से कयामत तक(2003), गरम मसाला(2005), क्या कूल हैं हमे(2005), चुप चुपके(2006), शूटआउट एड लोखंडवाला(2007), दे दना दम(2009), हिन्दी मीडियम(2017), तुम्हारी सुलू(2017), करीब-करीब सिंगल(2017) जैसी फिल्मों में काम कर चुकी हैं।

- वहीं पूर्व क्रिकेटर के बेटे अंगद ने 'फालतू'(2011), उंगली(2014), पिंक(2016), डियर जिंदगी(2016), सूरमा(2018) जैसी फिल्मों में काम किया है।

जहीर-सागरिका के रिसेप्शन में दिखी थीं कपल की नजदीकियां

- नेहा और अंगद बेदी की डेटिंग की खबरें तब आई थीं जब ये कपल क्रिकेटर जहीर खान और सागरिका के रिसेप्शन में साथ दिखे थे।

- दोनों का एक वीडियो भी सामने आया था। जिसमें ये दोनों डांस फ्लोर पर एकसाथ डांस करते हुए दिखे थे।

- वहीं कुछ टाइम पहले ही नेहा और अंगद को एक रेस्त्रां में डिनर करते हुए देखा गया था। इसी बीच इनका एक वीडियो भी सामने आया था। जिसमें अंगद, नेहा को कार तक छोड़ने आए थे दोनों की नजदीकियां देख तब भी अफेयर के कयास लगाए गए थे।

