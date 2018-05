नेहा धूपिया बनी बिशन सिंह बेदी की बहू, 2 साल छोटे ब्वॉयफ्रेंड अंगद से की शादी

नई दिल्ली.एक्ट्रेस ने क्रिकेटर के बेटे और एक्टर अंगद बेदी के साथ नई दिल्ली के गुरुद्वारे में सिख रीति से शादी रचाई। गुरुवार को नेहा ने खुद इंस्टाग्राम पर अंगद के साथ इस सीक्रेट शादी की तस्वीर पोस्ट की है। ने भी अपने अकाउंट से नेहा की शादी की तस्वीरें पोस्ट की हैं। 37 साल की नेहा अंगद से उम्र में 2 साल बड़ी हैं। 2004 में फिल्मी करिअर शुरू करने वाले अंगद की पहचान 2016 में आई फिल्म पिंक में विलन के रोल से बनी है, जबकि नेहा 2003 से बॉलीवुड में है।

नेहा ने शादी के बताया बेस्ट डिसीजन

- नेहा के साथ अंगद के साथ शादी वाली फोटो शेयर करते हुए लिखा, "Best decision of my life.. today, I married my best friend. Hello there, husband! @angadbedi ❤"।

- वहीं अंगद ने लिखा, "now Wife!!! Well hello there Mrs BEDI!!! @nehadhupia"। साथ ही फिल्म मेकर करन जौहर ने भी ट्वीट कर अंगद और नेहा को शादी की बधाई दी है।

जहीर-सागरिका के रिसेप्शन में दिखी थीं कपल की नजदीकियां

- नेहा और अंगद बेदी की डेटिंग की खबरें तब आई थीं जब ये कपल क्रिकेटर जहीर खान और सागरिका के रिसेप्शन में साथ दिखे थे। दोनों का एक वीडियो भी सामने आया था। जिसमें ये दोनों डांस फ्लोर पर एकसाथ डांस करते हुए दिखे थे।



- वहीं कुछ टाइम पहले ही नेहा और अंगद को एक रेस्त्रां में डिनर करते हुए देखा गया था। इसी बीच इनका एक वीडियो भी सामने आया था। जिसमें अंगद, नेहा को कार तक छोड़ने आए थे दोनों की नजदीकियां देख तब भी अफेयर के कयास लगाए गए थे।

फिल्मों से अंडर-19 में खेल चुके हैं अंगद

- अंगद बेदी 1966 से 1979 तक भारतीय टीम के सदस्य रहे गेंदबाज बिशन सिंह बेदी के बेटे हैं। फिल्मों से पहले अंगद ने नई दिल्ली की अंडर-19 टीम के लिए खेलते थे।

- कुछ साल मॉडलिंग करने के बाद 2004 में अपना फिल्मी करिअर काया तारण फिल्म से शुरू करने के बाद पिंक, फालतू, उंगली, डियर जिंदगी, टाइगर जिंदा है और वेब सीरीज इनसाइड एज में भी काम किया।

- 2018 में अंगद सूरमा फिल्म में नजर आएंगे। अंगद को आईपीएल के दौरान 2010 में भी टीवी शो एक्सट्रा इनिंग्स में देखा गया था। इसके बाद वे कुछ न कहो, फियर फैक्टर सीजन-3, इमोशनल अत्याचार सीजन-3, 24 सीजन-2 में नजर आए।

अंगद का मॉडल नोरा से था अफेयर

- नेहा से पहले अंगद बेदी डांसर और मॉडल नोरा फतेही के साथ रिलेशनशिप में थे। नेहा और अंगद की कई रोमांटिक तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुईं थी।



नेहा ने मलयालम फिल्म से किया था डेब्यू

- नेहा का जन्म पंजाबी परिवार में 27 अगस्त 1980 को केरल के कोच्चि में हुआ था। नेहा, नेवी ऑफिसर कमांडर प्रदीप सिंह की बेटी हैं। बचपन में आर्मी स्कूल में पढ़ी नेहा ने ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है।

- 1994 में मलयालम फिल्म मिन्नारम से फिल्मी करियर शुरू करने वाली नेहा स्टेज शो ग्रेफिटी में सबसे पहले नजर आईं थीं। यूफोरिया बैंड के म्यूजिक वीडियो के बाद नेहा ने 2002 में फेमिना मिस इंडिया टाइटल भी जीता।

- फेमिना मिस इंडिया यूनिवर्स टाइटल के साथ नेहा ने 2002 में प्यूर्टो रिको में हुए मिस यूनिवर्स कॉम्पीटिशन के टॉप 10 में अपनी जगह बनाई थी। नेहा 2017 में मिस वर्ल्ड बनी मानुषी छिल्लर की मेंटर भी रह चुकी हैं।

- नेहा अब तक कयामत: सिटी अंडर थ्रेट (2003), गरम मसाला (2005), क्या कूल हैं हम (2005), चुप चुपके (2006), शूटआउट एड लोखंडवाला (2007), दे दना दम (2009), हिन्दी मीडियम (2017), तुम्हारी सुलू (2017), करीब-करीब सिंगल (2017) जैसी फिल्मों में काम कर चुकी हैं।