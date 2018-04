PHOTOS: 27 साल की पत्नी, 52 साल का पति, पानी के अंदर दिखा रोमांस

मुंबई. मिलिंद सोमण की पत्नी अंकिता कंवर ने सोशल मीडिया पर अंडरवाटर सेल्फी शेयर की है। फोटो में मिलिंद और अंकिता रोमांटिक अंदाज में पोज दे रहे हैं। अंकिता ने इसके साथ लिखा है, "Where shadows learn to love the light". गौरतलब है कि 52 साल के मिलिंद सोमण ने 27 साल की गर्लफ्रेंड अंकिता कंवर से 22 अप्रैल को अलीबाग में शादी की।हाल में आई थीं हनीमून फोटोज...

- हाल ही में मिलिंद और अंकिता की हनीमून फोटोज भी वायरल हुई थीं। इनमें से एक फोटो में मिलिंद अंकिता के साथ पौधे लगाते नजर आ रहे थे।अंकिता ने यह फोटो शेयर की थी और इसके साथ कैप्शन में बताया था कि वे अबतक ने 11 पेड़ लगा चुके हैं। अंकिता, मिलिंद की दूसरी पत्नी हैं। उन्होंने जुलाई, 2006 में फ्रेंच एक्ट्रेस Mylene Jampanoi से शादी की थी।