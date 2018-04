Mijwan 2018: एक्स-गर्लफ्रेंड के हाथों में हाथ डाल रैम्प पर उतरे रणबीर कपूर

मुंबई.रणबीर कपूर और गुरुवार को महिला सशक्तिकरण के सपोर्ट में हुए Mijwan 2018 फैशन शो में पहुंचे। यहां दोनों स्टार्स ने एक-दूसरे का हाथ थामे रैम्पवॉक किया। इस दौरान रणबीर और दीपिका ने डिजाइनर के डिजाइन किए आउटफिट पहने थे। रणबीर ने जहां ब्लैक शेरवानी और व्हाइट पजामा पहना था। वहीं, दीपिका व्हाइट कलर के लहंगे में गॉर्जियस लुक में स्पॉट हुईं। आपको बता कें कि रणबीर-दीपिका में कभी अफेयर रहा था। मनीष मल्होत्रा ने शेयर किया वीडियो...



- मनीष मल्होत्रा ने रणबीर-दीपिका के साथ वाला एक वीडियो अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है।

- उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 'Pulled by my gorgeous incredible muses. the very beautiful @deepikapadukone and #fabulous #ranbirkapoor'.

- इस वीडियो में रणबीर-दीपिका, मनीष को एक-दूसरे की तरफ खींच रहे हैं।

- महिला सशक्तिकरण पर हुए इस इवेंट में रणबीर ने कहा 'मेरी मां हमेशा कहती हैं कि वही पुरुष अच्छा होता है जो महिला को सम्मान देता है'।

- उन्होंने कहा, 'एक पुरुष तभी अच्छा होता है जब वह अपनी पत्नी, बेटी, बहन, मां को वो स्पेस देता है जो उन्हें मिलना चाहती हैं। मैं वास्तव में वैसा ही आदमी बनना चाहता हूं'।



