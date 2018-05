Met Gala: 250 घंटे में तैयार हुई प्रियंका चोपड़ा की गाउन

मुंबई. न्यूयॉर्क सिटी में मंगलवार को मेट गाला 2018 इवेंट में कई सेलेब्स रेड कारपेट पर स्पॉट हुए। हॉलीवुड के साथ ही बॉलीवुड सेलेब्स भी यहां नजर आए। अपने स्टाइल, ड्रेस सेंस और लुक से हमेशा सरप्राइज करने वाली ने एक बार फिर अपने फैंस को चौंकाया है। आपको बता दें कि इवेंट में प्रियंका जो गाउन पहनकर पहुंची थी उसे बनाने में करीब 250 घंटे लगे।वे इवेंट में कैथोलिक लुक में दिखी...



- इवेंट में प्रियंका चोपड़ा कैथोलिक लुक में नजर आईं।

- प्रियंका ने इवेंट में Ralph Lauren की स्टेपलेस मैरुन कलर की गाउन पहनी थी।

- इसमें गोल्ड हुड लगा हुआ है। उनकी ये ड्रेस Jesus से प्रेरित है। इस गाउन में क्राउन और क्रॉसेस लगे हुए हैं।

- उन्होंने जो हुड पहना है वो Swarovski crystals और गोल्ड के मोतियों से बनाया गया है।

- प्रियंका ने गाउन के कलर की लिपस्टिक से अपना लुक कंप्लीट किया।

- इस गाउन में हाथ से एम्ब्रॉयडरी की गई है।

- Ralph Lauren ने अपने इंस्टाग्राम पर प्रियंका की गाउन का फोटो शेयर कर लिखा, 'This Ralph Lauren creation is completely crafted by hand, with Swarovski crystals, meticulous beadwork, and over 250 hours of embroidery. See the full custom piece on the #MetGala red carpet tonight. #MetHeavenlyBodies'.

आपको बता दें कि हर साल इस इवेंट की अलग-अलग थीम होती है। इस साल की थीम Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination था। इसमें हॉलीवुड के कई सेलेब्स डिफरेंट लुक में स्पॉट हुए। मेट गाला का आयोजन हर साल न्यूयॉर्क में होता है। मेट्रोपोलिटन म्यूजिम ऑफ आर्ट कॉस्टयूम इंस्टिट्यूट में फंड रेज करने के लिए इसका आयोजन किया जाता है। इसे Costume Institute Gala और Met Ball भी कहते हैं।

