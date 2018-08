मनमर्जियां ट्रेलर: टिपिकल लव ट्राएंगल स्टोरी में लगा अनुराग कश्यप वाला तड़का, अभिषेक की दो साल बाद वापसी

बाॅलीवुड डेस्क. दो साल बाद मनमर्जियां में नजर आने वाले हैं। ट्रेलर 9 अगस्त को आया है और फिल्म 14 सितम्बर को रिलीज होगी। अभिषेक की वापसी और मनमर्जियां के ट्रेलर में रॉबी (अभिषेक के किरदार का नाम) एक चीज कॉमन लग रही है। उनका रोल, जो वे पहले 'कभी अलविदा न कहना' में निभा चुके हैं। टिपिकल बॉलीवुड लव ट्राएंगल की यह कहानी अभिषेक बच्चन के ऋषि तलवार वाले रोल के सैक्रिफाइज की याद दिला रही है।

क्या है ट्रेलर में :ट्रेलर की शुरुआत रेडियो वॉइस से होती है- आरजे कहती है अगली पेशकश है हमारे यंग दोस्तों के लिए जो प्यार नहीं फ्यार करते हैं। रूमी यानी और विकी कौशल के लव सीन के साथ शुरु होने वाले ट्रेलर में दोनों के प्यार के बीच तीसरे बंदे की एंट्री अजीब ट्विस्ट ले आती है। हालांकि ट्रेलर के आखिर तक पहुंच कर लगता है कि रूमी और रॉबी की शादी हो जाती है।

- ट्रेलर में विकी कौशल, एकदम चेंज नजर आ रहे हैं। संजू वाली कमली से बिल्कुल अलग। ब्लू स्पाइक हेयर स्टाइल, बाएं कान के ऊपर बनी पत्तियों की डिजाइन। मनमर्जियां में विकी एक लेवल अप एक्टिंग के साथ रोमियाे अवतार में दिखाई दे रहे हैं।

Being someone's first love may be great,but to be their last is beyond perfect. #Manmarziyaan A musical love story of 2018 !!! Enjoy the trailer https://t.co/4kWEdwSHLo @juniorbachchan @taapsee @vickykaushal09 @anuragkashyap72 @ErosNow