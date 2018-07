बॉलीवुड डेस्क.प्रोड्यूसर-डायरेक्टर महेश भट्ट ने 27 साल पुरानी फिल्म सड़क का रीमेक बनाने की घोषणा 2017 में की थी। अब इस फिल्म की रिलीज डेट भी अनाउंस कर दी गई है। सड़क 2 नवम्बर 2019 में रिलीज की जाएगी। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने ट्वीट कर फिल्म की रिलीज डेट की जानकारी दी। हालांकि फिल्म की स्टार कास्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं आई है। फिल्म का प्रोडक्शन मुकेश भट्‌ट करेंगे। सड़क 2 'विशेष फिल्म्स' के बैनर में बनाई जाएगी।

और पूजा भट्ट थे मेन लीड: 1991 में आई सड़क में मुख्य किरदार संजय दत्त और पूजा भट्ट ने निभाया था। फिल्म के विलेन के रूप में सदाशिव अमरापुरकर ने किन्नर महारानी का रोल किया था। सड़क, 1975 में आई हाॅलीवुड फिल्म टैक्सी ड्राइवर का अनऑफिशियल रीमेक थी।

- संजू की रिलीज के बाद रणबीर के ट्रांसफाॅर्मेशन को देखते हुए कयास लगाए जा रहे हैं कि सड़क 2 में रणबीर और आलिया की जोड़ी नजर आ सकती है।

ब्रह्मास्त्र के बाद दूसरी फिल्म होगी साथ: और की जोड़ी ब्रह्मास्त्र में नजर आएगी। बुल्गारिया में शूटिंग का शेड्यूल कम्पलीट हो चुका है। हालांकि इन दोनों की नजदीकियां भी इन दिनों सुर्खियां बनी हुई हैं।

- पहले चर्चा थी कि सड़क के रीमेक में संजय दत्त और पूजा भट्ट दोबारा नजर आएंगे।

IT'S OFFICIAL... #Sadak2 to release on 15 Nov 2019... Lead cast and other details will be announced shortly... Produced by Mukesh Bhatt... Mahesh Bhatt in association with Vishesh Films present the film.