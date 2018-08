58 साल बाद माधुरी दीक्षित ने रिक्रिएट किया अनारकली का जलवा, 'मुगल ए आजम' के गाने पर पर मधुबाला की तरह किया डांस

बॉलीवुड डेस्क. का एक डांस वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वे फिल्म 'मुगल ए आजम' (1960) के गाने 'मोहे पनघट पे नंदलाल' पर जबरदस्त डांस करती दिख रही हैं। दरअसल माधुरी का ये वीडियो डांस रियलिटी शो 'डांस दीवाने' के सेट का है, जिसमें वे जज हैं। इसी शो में उन्होंने स्टेज पर 58 साल बाद मधुबाला के फेमस सॉन्ग को रिक्रिएट कर उन्हें ट्रिब्यूट दिया। माधुरी की अदाओं और नजाकत भरे डांस को देखकर शो का पूरा सेट तालियों और सीटियों से गूंज उठा।

कलंक में भी कर रही हैं कथक: जल्द ही फिल्म कलंक में नजर आएंगी। इस फिल्म में वे भी लोहार मंडी में रहने वाली एक कथक ट्रेनर की भूमिका में होंगी। माधुरी के अलावा फिल्म में संजय दत्त, वरुण धवन, आलिया भट्‌ट और भी हैं।

- माधुरी अक्सर डांस दीवाने शो पर लीजेंड्री एक्ट्रेसेस को इसी अंदाज में ट्रिब्यूट दिया करती हैं।

मनीष मल्होत्रा ने डिजाइन किया ड्रेस :माधुरी ने शो में मधुबाला की तरह जो ड्रेस पहना था, उसे डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने तैयार किया था। वहीं माधुरी को मधुबाला बनाने में मेकअप मैन मिकी कॉन्ट्रेक्टर ने मदद की। माधुरी ने अपने एक ट्वीट में दोनों को इस मेमोरेबल मोमेंट के लिए थैंक्स कहा है।

- डांस दीवाने का रेट्रो थीम पर यह स्पेशल शो 15 अगस्त के पहले शूट हुआ था। माधुरी ने शो के सेट से अपनी कुछ फोटोज भी टि्वटर पर शेयर की हैं।

Thank you @M_Contractor for helping me carry this graceful avatar of Madhubala ji so well. You are a true magician! 😍🤗

Big shoutout to @ManishMalhotra for the gorgeous outfit 💕 pic.twitter.com/m6M2i6EdUh