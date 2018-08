नहीं रहे करुणानिधि: रजनीकांत ने कहा- ये एक काला दिन, तमिलनाडु में हफ्तेभर रिलीज नहीं होगी कोई नई फिल्म

एंटरटेनमेंट डेस्क. एम करुनानिधि के निधन के बाद तमिलनाडु में तमिल सिनेमा ने राज्य में सभी फिल्मों की रिलीज और बाकी फिल्मी इवेंट्स को कैंसल कर दिया गया है। साथ ही तमिल थिएटर्स एसोसिएशन ने भी मंगलवार शाम से ही अगले हफ्ते तक के लिए सभी शो रद्द कर दिए हैं। यह जानकारी ट्रेड एनालिस्ट रमेश बाला ने ट्विटर पर पोस्ट करते हुए दी।

All Tamil Cinema related events scheduled for today and rest of this week are getting cancelled or postponed, one by one..

— Ramesh Bala (@rameshlaus) August 7, 2018

नहीं चलेंगी बसें, रहेगी शराबबंदी : रमेश बाला ने एक और ट्वीट करते हुए बताया कि अगले एक हफ्ते तक तमिल सिनेमा से जुड़े किसी भी तरह के इवेंट्स नहीं होंगे। साथ ही दक्षिण तमिलनाडु के प्राइवेट बस ऑपरेटर्स ने तूतीकोरिन, तिरुनेलवेली और कन्याकुमारी से चेन्नई जाने वाली लम्बी दूरी की बसों को भी बंद करने का फैसला लिया है।

- राज्य सरकार ने मंगलवार 7 अगस्त को शाम 6 बजे से राज्य की सभी शराब दुकानों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया था।

Theater Owners Association's #AbiramiRamanathan and #RohiniPannerselvam confirm the cancellation of shows in movie theaters in the state.. — Ramesh Bala (@rameshlaus) August 7, 2018

रजनीकांत ने लिखा काला दिन : साउथ सुपरस्टार रजनीकांत ने करुणानिधि के निधन पर शोक जताते हुए लिखा- यह ऐसा काला दिन है, जिसे मैं पूरी जिंदगी नहीं भूल सकता। उनकी आत्मा को शांति मिले। "This is a black day I can not forget in my lifetime of my artist's day. Let his soul rest in peace"

- रजनीकांत का यह ट्वीट तमिल में है।

7 दिन का राजकीय शोक : तमिलनाडु के पूर्व सीएम एम करुनानिधि के निधन पर बुधवार 8 अगस्त को राज्य के सभी सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में अवकाश घोषित किया गया है। साथ ही करुणानिधि के सम्मान में 7 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की गई है।