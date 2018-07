साेशल मीडिया में उड़ी अफवाह सोनाली बेन्द्रे और इरफान खान की तरह कैंसर से जूझ रहे हैं लकी अली!

बॉलीवुड डेस्क. और सोनाली बेन्द्रे की तरह सिंगर भी कैंसर से जूझ रहे हैं! दरअसल गुरुवार काे लकी अली ने ट्विटर और फेसबुक पर एक पोस्ट लिखा है, जिसमें उन्होंने कीमोथैरेपी का जिक्र किया है। इस पोस्ट से यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि शायद वे भी कैंसर से लड़ रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। लकी ने यह पोस्ट सोनाली बेन्द्रे को कैंसर होने की खबर मिलने के बाद लिखा।

वैरिफाइड नहीं लकी का अकाउंट : मशहूर कॉमेडियन महमूद के बेटे लकी अली को की डेब्यू फिल्म 'कहो न प्यार है' से पहचान मिली थी। लकी ने कैंसर के इलाज में अपनाई जाने वाली दर्दनाक कीमोथैरेपी के लिए अपनी चिंता जाहिर करते हुए ट्वीट किया था।

- लकी के करीबियों के अनुसार अकाउंट भले ही वैरिफाइड नहीं है, लेकिन यह ट्वीट लकी अली का है। लेकिन वे पूरी तरह स्वस्थ हैं।

इरफान और सोनाली का चल रहा इलाज :इरफान खान इन दिनों लंदन में न्यूराेएंडोक्राइन कैंसर का इलाज करवा रहे हैं। जबकि सोनाली बेन्द्रे न्यूयॉर्क में हाईग्रेड मेटास्टेटिक कैंसर से फाइट कर रही हैं।

- गौरतलब है कि दोनों ही स्टार्स ने सोशल मीडिया के जरिए कैंसर पीड़ित होने की जानकारी शेयर की थी।

लकी अली का ट्वीट

Dear Chemo therapy you should not be an option..ever...