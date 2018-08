लवरात्रि का ट्रेलर रिलीज: गरबा ब्वॉय बन हीरोइन का दिल जीतने की कोशिश कर रहे हैं सलमान के बहनोई आयुष शर्मा

बॉलीवुड डेस्क. के बहनोई आयुष शर्मा और वरीना हुसैन की डेब्यू फिल्म ‘लवरात्रि’ का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। आयुष ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इसे जारी करते हुए लिखा-'मिश्रित भावनाओं के साथ पेश करता हूं #LoveratriTrailer आशा है कि आप इसे पसंद करेंगे और अब तक के समर्थन के लिए, सभी को धन्यवाद। चलो प्यार के इस उत्सव को शुरू करें।

Happy. Excited. Nervous!

I'm in a state of mixed emotions as I share the #LoveratriTrailer with you all. Hope you like it and thanks to everyone for all the support so far ❤

Let the celebration of LOVE begin - https://t.co/BrMcJ6siJq