कैंसर से जीतने वाली लीजा रे का सोनाली बेंद्रे को इमोशनल मैसेज- मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही हूं

मुंबई। सोनाली बेंद्रे को हाई ग्रेड कैंसर है और इन दिनों वो न्यूयॉर्क में अपना इलाज करा रही हैं। इस खबर को जानने के बाद पूरा बॉलीवुड सोनाली के लिए दुआएं कर रहा है। कैंसर से जूझ चुकीं एक्ट्रेस लीजा रे ने भी सोनाली के लिए मैसेज लिखा है। लीजा ने लिखा- डियर सोनाली बेंद्रे, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही हूं। ऐसे में कुछ कहने के लिए मेरे पास ज्यादा शब्द नहीं हैं। मैं बस तुम्हें ढेर सारा प्यार भेजना चाहती हूं।

2009 में लीजा को हुआ था कैंसर :2009 में लीजा को मल्टीपल माइलोमा कैंसर हुआ था। ये व्हाइट ब्लड सेल्स का कैंसर होता है। इसके बाद एक साल तक लीजा का इलाज चला, जिसकी मदद से उन्होंने कैंसर को हरा दिया।



ने भी किया था मैसेज :कैंसर सर्वाइवर रह चुकीं मनीषा कोइराला ने भी सोनाली बेन्द्रे की अच्छी सेहत के लिए मैसेज किया था। मनीषा ने लिखा था- ईश्वर की कृपा से तुम जल्दी ठीक होकर घर लौट जाओगी। तुम्हारे लिए ढेर सारा प्यार और शुभकामनाएं। मनीषा के इस मैसेज पर सोनाली ने जवाब दिया था- ''थैंक्यू मनीषा, तुम तो मेरी प्रेरणा हो।''



मनीषा को हुआ था ओवेरियन कैंसर :मनीषा कोईराला को दिसंबर, 2012 में ओवरियन कैंसर का पता चला था। इसके बाद वो सर्जरी के लिए अमेरिका गईं थी। न्यूयॉर्क में करीब 6 महीने तक उनका इलाज चला। कैंसर को हराने के बाद मनीष अब सामान्य जीवन जी रही हैं। मनीषा हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 'संजू' में नरगिस के किरदार में नजर आईं हैं।

- की मां नरगिस की मौत भी कैंसर के कारण हुई थी।

Dear @iamsonalibendre you are in my thoughts. Words often fall short and I’ve learned that okay, but I do want to send love.