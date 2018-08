68 साल पहले लता मंगेशकर ने ली थी सेल्फी, वर्ल्ड फोटोग्राफी डे पर ट्विटर पर शेयर किया फोटो

बाॅलीवुड डेस्क. सोशल मीडिया में रोजाना कुछ न कुछ नॉस्टेल्जिया शेयर करती रहती हैं। लता ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक फाेटो शेयर किया है। जिसमें कैप्शन लिखा है कि अपनी यह फोटो उन्होंने 1950 में ली थी, जिसे आज सेल्फी के नाम से जाना जाता है। उन्होंने कए और फोटो शेयर किया है जिसमें वे कैमरा पकड़े हुए नजर आ रही हैं।

किताब पढ़ते हुए लिया गया फोटो : जो फोटो लता मंगेशकर ने खुद क्लिक किया है, उसमें वह किताब पढ़ती नजर आ रही हैं। हालांकि 1949 में कॉन्टैक्स-एस कैमरा चलन में था। जो लता मंगेशकर के हाथ में दूसरी पोस्ट में नजर आ रहा है। यह पेंटाप्रिज्म थ्योरी पर बेस्ड कैमरा था। जिससे लता मंगेशकर ने अपनी फोटो क्लिक की होगी। इन कैमरों में सेल्फ क्लिक होता था, जिसे सेट किया जाता था।

13 मिलियन हैं फॉलोअर्स :ट्विटर पर एक्टिव रहने वाली लता मंगेशकर के 13 मिलियन फॉलोअर हैं। जबकि वे खुद महज 9 लोगों को फॉलो करती हैं, जिनमें दलाई लामा, अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, आशा भोसले, ऊषा मंगेशकर, हृदयनाथ मंगेशकर, और आई फोन स्टोर शामिल हैं।

- लता मंगेशकर ने ऊषा मंगेशकर की 7 साल पुरानी एक ही पोस्ट लाइक की है। वहीं ट्विटर पर अपने बायो में उन्होंने 1942 से एक्टिव प्लेबैक सिंगर लिखा है।

