अनुष्का-विराट के सपोर्ट में आए मंत्री किरण रिजीजू, बोले- उन्हें पब्लिसिटी की जरूरत नहीं

मुंबई। ने हाल ही में अरहान नाम के एक शख्स को सड़क पर बोतल फेंकने पर फटकार लगाई थी। ऐसा करते हुए ने अनुष्का का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में पोस्ट कर दिया था। तभी से ये मामला सुर्खियों में है। इस पर कुछ लोगों ने अनुष्का के इस वीडियो को जहां चीप पब्लिसिटी स्टंट बताया वहीं कई उनके सपोर्ट में भी आ गए हैं। केंद्रीय मंत्री किरण रिजीजू ने भी अनुष्का-विराट के इस कदम की सराहना करते हुए सड़क पर कूड़ा फेंकने वाले अरहान को फटकार लगाई है। क्या बोले किरण रिजीजू...



- किरण रिजीजू ने ट्वीट करते हुए कहा- क्या वाकई में अनुष्का-विराट को पब्लिसिटी की जरूरत है? वे तो खुद प्राइवेसी चाहते होंगे। नागरिक भावना सामाजिक नैतिकता है और नैतिक व्यवहार पैसे और शिक्षा से नहीं आता है। हमें भारत को साफ रखना चाहिए #SwachhBharat

- करण जौहर ने भी अनुष्का को सपोर्ट करते हुए लिखा- This is the order of the day!! Well done @AnushkaSharma !!



अरहान और उनकी मां ने अनुष्का-विराट को दिया था जवाब...

इस मामले पर अरहान और उनकी मां गीतांजलि ने अनुष्का-विराट को करारा जवाब दिया था। अरहान ने फेसबुक पर लिखा था- गलती से मुझसे प्लास्टिक की बोतल रोड पर गिर गई थी, जिसके बाद अनुष्का ने मुझ पर सड़कछाप की तरह चिल्लाना शुरू कर दिया। मैंने उनसे माफी भी मांगी, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। मेरी कार से जो कूड़ा सड़क पर गलती से गिरा था, उससे कहीं ज्यादा कचरा तो अनुष्का के मुंह से निकला था। मैं हैरान हूं कि अपने पर्सनल फायदे के लिए ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया।' वहीं अरहान की मां गीतांजलि ने लिखा था- 'अनुष्का और विराट ने उस वीडियो पोस्ट के जरिए मेरे बेटे को पूरी दुनिया के सामने शर्मसार किया है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो पोस्ट करते वक्त उसका चेहरा भी ब्लर नहीं किया गया। इन लोगों ने अपने फैन बढ़ाने के लिए यह वीडियो पोस्ट किया। इनकी हिम्मत कैसे हुई किसी की इमेज को इस तरह धूमिल करने की।'



वीडियो में क्या कहा था अनुष्का ने...

विराट ने जो वीडियो पोस्ट किया था, उसमें अनुष्का कार में बैठे लड़के को सड़क पर बोतल फेंकने के लिए फटकार लगाती दिखी थीं। वो अपनी कार का शीशा नीचे कर अरहान से आगे आने के लिए कहती हैं। इसके बाद अनुष्का ने उसे डांटते हुए कहा था- आप प्लास्टिक बोतल सड़क पर क्यों फेंक रहे हैं? आगे से ध्यान रखना, तुम सड़क पर ऐसे कचरा नहीं फेंक सकते। डस्टबिन यूज किया करो।'