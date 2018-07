सलमान खान की 'भारत' में प्रियंका चोपड़ा की जगह लेंगी कैटरीना कैफ

बॉलीवुड डेस्क.सलमान खान की अपकमिंग फिल्म 'भारत' सुर्ख़ियों में है। लास्ट मोमेंट पर प्रियंका चोपड़ा ने इस फिल्म को छोड़ दिया। इसके पीछे की वजह फिल्म के डायरेक्टर अली अब्बास ज़फर ने खुद ट्विटर पर शेयर की थी और इशारा किया था कि प्रियंका ने अमेरिकन सिंगर निक जोनस के साथ अपनी होनेवाली शादी के कारण फिल्म छोड़ दी है। अब प्रियंका की जगह इस फिल्म में ले सकती हैं।

हाल ही में अली ने Mumbai Mirror से बातचीत में कहा, 'मैं सलमान और कैटरीना के साथ दोबारा काम करने को लेकर बेहद उत्साहित हूं। हम तीनों पहले भी साथ काम कर चुके हैं'। 'अली ने पिछले साल आई 'टाइगर जिंदा है' मैं कैटरीना और सलमान को डायरेक्ट किया था। फिल्म ने तकरीबन 350 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। हालांकि,अली अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है कि कैटरीना भारत से जुड़ गई हैं। अली ने पिछले दिनों ट्वीट किया था कि वह जल्द ही अपनी लीडिंग लेडी का नाम अनाउंस करेंगे।

अली का ट्वीट...

Yes yes yes ... we will announce the leading lady of Bharat soon.. We have been shooting Non stop and the simultaneously preparing for international schedules ....

प्रियंका के फिल्म छोड़ने पर अली ने किया था ट्वीट:

Yes Priyanka Chopra is no more part of @Bharat_TheFilm & and the reason is very very special , she told us in the Nick of time about her decision and we are very happy for her ... Team Bharat wishes @priyankachopra loads of love & happiness for life 😊😉😍