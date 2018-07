कसौटी जिंदगी की-2 का टीजर रिलीज, पुराने किरदार निभा चुके एक्टर्स ने कहा- प्राेमो शानदार है

बॉलीवुड डेस्क। 17 साल पहले टेलीविजन पर शुरू हुए एक शो के तीन किरदार प्रेरणा, अनुराग और कोमोलिका एक बार फिर से वापसी कर रहे हैं। बात हो रही है स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले शो कसौटी जिंदगी की। ये वही सीरियल है जिसकी दम पर एकता कपूर छोटे पर्दे की सफल प्रोड्यूसर भी बनीं। रीबूट हुए शो 'कसौटी जिंदगी की 2' का टीजर रिलीज कर दिया गया है। 40 सैकेंड के इस टीजर ने पुरानी यादें ताजा कर दी हैं।

सॉन्ग और थीम दोनों पुराने : 'कसौटी जिंदगी की 2' की थीम और टाइटल सॉन्ग पुराना ही है। टाइटल सॉन्ग के बाेल और म्यूजिक भी जस का तस ही है। हालांकि नया टीजर छोटा है। नए टाइटल सॉन्ग में जलती हुई मोमबत्ती, गुलाब की पंखुड़ियां, हवा में लहराता लाल दुपट्टा फिर से दिखाई देता है। नया सीरियल कब से टेलिकास्ट होगा, इस बारे में टीजर में कुछ नहीं बताया गया। लेकिन इसके अगस्त से ऑन एयर होने की संभावना है।

चेहरे नए, किरदार पुराने :टीजर से पहले ही प्रोमो शूट के दौरान यह पता चल गया था कि प्रेरणा का रोल एरिका फर्नांडीज निभा रही हैं। वहीं अनुराग के किरदार के लिए पार्थ समथान का नाम सामने आया है। फेमस वैम्प कोमोलिका के किरदार पर अभी सस्पेंस है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 'चंद्रकांता' से फेमस हुईं मधुरिमा तुली ये रोल कर सकती हैं।

ये थे ओल्ड एक्टर्स :17 साल पहले 'प्रेरणा' का किरदार श्वेता तिवारी, अनुराग का सीजेन खान और कोमोलिका का रोल उर्वशी ढोलकिया ने किया था। सीरियल के अन्य फेमस कैरेक्टर्स में ऋषभ बजाज, स्नेहा बजाज, प्रेम भी थे। यह शो अक्टूबर 2001 से फरवरी 2008 तक टेलीकास्ट हुआ था।

- शो के एक्टर्स श्वेता तिवारी, और उर्वशी ढोलकिया ने टीजर पर कमेंट किया है। सभी ने बेस्ट विशेस के साथ प्राेमो को शानदार बताया है।

Love never dies!!! When u think it’s over it RETURNS ! Here it is KASAUTI ZINDAGI KAY! @starplus @balajitelefilmslimited

