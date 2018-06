सोनम और अर्जुन के साथ लंदन में चिल करती दिखीं करीना कपूर

मुंबई। फिल्म 'वीरे दि वेडिंग' की सक्सेस के बाद करीना और इन दिनों लंदन में एन्जॉय कर रही हैं। यहां उन्हें कंपनी देने के लिए रिया और भी पहुंच गए हैं। दरअसल, अर्जुन वहां फिल्म 'नमस्ते इंग्लैंड' की शूटिंग करने पहुंचे हैं। करीना, सोनम और अर्जुन ने एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें तीनों पिज्जा पार्टी एन्जॉय करते नजर आ रहे हैं। अर्जुन ने कुछ फोटोज शेयर करते हुए लिखा- In great company !!! #londonsummer with the Veere s & @samyuktanair of course... #bebokillingit and the #kapoorsisters killing it... @rheakapoor @sonamkapoor. बता दें कि 9 जून को सोनम कपूर का बर्थडे भी है और इस बार वो अपना बर्थडे लंदन में ही सेलिब्रेट करेंगी।



1 जून को रिलीज हुई 'वीरे दि वेडिंग' ने ओपनिंग डे 10.75 करोड़ का बिजनेस किया था। इसके बाद से अब तक महज एक हफ्ते में ही यह 52 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर चुकी है। फिल्म को यंगस्टर्स काफी पसंद कर रहे हैं। फिल्म 'वीरे दी वेडिंग' की कहानी चार फ्रेंड्स के इर्द-गिर्द घूमती है जो एक रोड ट्रिप पर जाते हैं। चारों ही काफी बोल्ड हैं और गाली-गलौच करते हुए खुलकर रिलेशनशिप के बारे में बात करती नजर आती हैं। डायरेक्टर शशांक घोष की इस फिल्म में करीना के साथ सोनम कपूर, स्वरा भास्कर और शिखा तलसानिया का भी अहम रोल है। फिल्म को सोनम की बहन रिया के साथ एकता कपूर, और निखिल आडवाणी ने प्रोड्यूस किया है।