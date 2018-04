15 साल की हुई अजय देवगन की बेटी, इमोशनल होकर मॉम काजोल ने कह दी ये बात

मुंबई.काजोल और की बेटी न्यासा 15 साल (20 अप्रैल) की हो गई हैं। न्यासा, काजोल की पहली बेटी है इसलिए वो उनके दिल के काफी करीब है। काजोल ने ट्वीटर पर न्यासा को बर्थडे विश करते हुए एक इमोशनल पोस्ट लिखी है। उन्होंने लिखा, सही मायनों में वुमन एम्पावरमेंट तब अचीव होगी जब आपके पास बेटी होगी। काजोल ने लिखा, 'If u want true women’s empowerment.... have a daughter. There is nothing that breaks through cultural biases, preconceived notions, childhood conditioning etc faster than your own child! Happy happy birthday to my own little breakthrough Nysa❤️❤️❤️. उनकी इस पोस्ट को अभी तक तकरीबन ढाई हजार लाइक्स मिले हैं। इंस्टाग्राम पर शेयर की न्यासा की क्यूट फोटो...



काजोल ने अपने इंस्टाग्राम पर बेटी की एक क्यूट फोटो शेयर करते हुए लिखा, 'From crayons and teddy bears to a young lady. Happy birthday to my smart ,beautiful , brave , cuteness overload and seriously humbling daughter Nysa . May the sun shine out of your eyes always and may you always walk in'.

सिंगापुर में पढ़ाई कर रही न्यासा

न्यासा फिलहाल सिंगापुर में पढ़ाई कर रही हैं। अजय और काजोल फरवरी में अपनी शादी की सालगिरह मनाने सिंगापुर बेटी के पास गए थे। न्यासा का एक छोटा भाई युग (7 साल) है। बता दें कि काजोल को आखिरी बार फिल्म 'वीआईपी-2' में नजर आई थी। फिलहाल वे प्रदीप सरकार की फिल्म 'एला' की शूटिंग में बिजी है। ये फिल्म आनंद गांधी के गुजराती के प्ले 'Beta, Kaagdo' पर बेस्ड है। फिल्म में उनके को-स्टार और रॉय चौधरी है। इस फिल्म को अजय देवगन प्रोड्यूस कर रहे हैं। वहीं, अजय इसी साल मार्च में आई फिल्म 'रेड' में नजर आए थे।

