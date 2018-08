'सलमान ने केरल बाढ़ पीड़ितों के लिए दिए 12 करोड़ रुपए', ये ट्वीट कर फंसे एक्टर जावेद जाफरी, सोशल मीडिया पर हुए ट्रोल

बॉलीवुड डेस्क. एक्टर जावेद जाफरी ने को लेकर एक ऐसा ट्वीट कर दिया, जिसकी वजह से वो सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं। हालांकि ट्रोल होने के बाद जावेद को अपनी गलती का अहसास हुआ और फौरन उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। जावेद ने ट्वीट में लिखा था- मैंने सुना कि सलमान ने केरल बाढ़ पीड़ितों की मदद की है। उनके पुराने ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए मुझे लगा कि वो ऐसा कर सकते हैं। हालांकि जब तक यह बात कन्फर्म नहीं हो जाती मैं अपना ट्वीट हटा रहा हूं।

I had tweeted that I had ‘heard’ about @BeingSalmanKhan ‘s bcontribution. Because it was a very strong possibility given his track record, I put forward my thoughts and admiration.

Taking the tweet off till I can confirm it