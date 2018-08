डेब्यू फिल्म में कृष्ण भक्त बनेंगी सलमान खान की गर्लफ्रेंड यूलिया वंतूर, पौलेंड और इंडिया में होगी शूटिंग

बॉलीवुड डेस्क. की गर्लफ्रेंड के रूप में अटेंशन पाने वाली रोमानियन मॉडल और एक्ट्रेस यूलिया वंतूर जल्द ही बॉलीवुड में डेब्यू कर सकती हैं। एक एंटरटेनमेंट न्यूज पेपर की खबर के मुताबिक यूलिया अपनी डेब्यू फिल्म में एक कृष्ण भक्त की भूमिका में होंगी। जो कृष्ण के लिए प्रेम के चलते भारत आती है। यूलिया इससे पहले वीरे दी वेडिंग, ओ तेरी और रेस 3 में सिंगर के तौर पर काम कर चुकी हैं।

हिन्दी के कारण मिला रोल: मैं और मिसेज खन्ना जैसी फिल्म डायरेक्ट करने वाले प्रेम सोनी इस फिल्म का निर्देशन करेंगे। फिल्म में यूलिया पौलेंड की एेसी महिला के किरदार में हाेंगी, जिसे भारत का कल्चर और कृष्ण भक्ति बेहद पसंद आती है और वह अपना देश छोड़कर भारत आ जाती है।

- फिल्म में यूलिया के रोल के लिए टीम एेसी फाॅरेन एक्ट्रेस की तलाश में थी जिसे हिन्दी बोलना आता हो, लेकिन यह तलाश पूरी नहीं हो पा रही थी, इसके बाद यूलिया को रोल के लिए चुना गया।

My new song is out! Let me know how u like it! We enjoyed singing it @DevNegiLive @ikkamusic “Pyar Le Pyar De” song from #genius #movie. Thank u Himesh Reshammyia for trusting me. Always love and respect @HRMusikLimited 🙏🏼 Here is the link https://t.co/FURnB8yn0m ❤️ pic.twitter.com/FcUOKgcNNn