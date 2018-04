हॉलिडे एन्जॉय कर रहा 'इश्कबाज' का एक्टर, वाइफ को Kiss करते आया नजर

एंटरटेनमेंट डेस्क. टीवी सीरियल 'इश्कबाज' का एक्टर नकुल मेहता इन दिनों वाइफ जानकी के साथ जापान में हॉलिडे एन्जॉय कर रहे हैं। हॉलिडे करते उन्होंने अपनी कई फोटोज इंस्टाग्राम पर शेयर की है। इनमें से एक फोटो में वे वाइफ जानकी को किस करते भी नजर आ रहे हैं। उन्होंने एक फोटो शेयर करते हुए लिखा, 'She-boo-yeah ✨'. एक अन्य फोटो शेयर करते हुए नकुल ने लिखा, 'To-Kyo na kare pyaaar Tokyo se?'. एक और फोटो शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन दिया, 'Saturday night was spent hanging out with these bunch of Cray-zies from different parts of the world. We had a principal, a mariner, an airplane engineer, a musician, a student, a travel junkie, a SPA owner & a techie amidst us, also all fellow Sake devotees!'.शाहरुख के साथ शुरू किया था करियर...

- नकुल ने के साथ 'इमामी फेयर हैंडसम' के ऐड से एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी।

- वे अध्यन सुमन के साथ फिल्म 'हाल-ए-दिल' में काम कर चुके हैं।

- नकुल Asian Sexiest Men लिस्ट में शुमार हो चुके हैं। उन्हें इस लिस्ट में 35वां स्थान मिला था।

- नकुल ने करीब 10 बार अलग-अलग स्कूल में एडमिशन लिया है। दरअसल उनके पिता नेवी कमांडर थे इसी वजह से उन्हें कई बार प्लेस चेंज करना पड़ा।

- वे एक ट्रेंड डांसर हैं उन्हें सालसा, हिप-हॉप और जैज जैसे डांस फॉर्म आते हैं।

