जेम्स बॉन्ड का किरदार नहीं निभाएंगे इदरिस एल्बा, डैनी बोएल भी नहीं करेंगे फिल्म का डायरेक्शन

एंटरटेनमेंट डेस्क.1962 से चल रही दुनिया की सबसे लम्बी फिल्म फ्रेंचाइजी जेम्स बॉन्ड से जुड़ी ताजा खबर है- डायरेक्टर डैनी बोएल ने फिल्म डायरेक्ट करने से इंकार कर दिया है। वहीं लीड रोल के बारे उड़ रही अफवाहों पर भी एक्टर इदरिस एल्बा ने विराम लगा दिया है। इदरिस ने कहा कि वे जेम्स बॉन्ड का रोल नहीं कर रहे हैं। इदरिस के बयान से पहले खबर थी कि वे पहले अश्वेत एक्टर होंगे जो बॉन्ड का किरदार निभाएंगे।

डेनियल क्रैग 5वीं बार बनेंगे जासूस : बॉन्ड फिल्म की अगली फ्रेंचाइजी के बारे में इदरिस ने अपनी फिल्म यार्डी इन लंदन के प्रीमियर के दौरान अफवाहों पर विराम लगाया। 007 जेम्स बॉन्ड के किरदार के लिए अब तक 6 एक्टर्स काम कर चुके हैं। रोजर मूर ने करीब 7 फिल्मों में बॉन्ड का किरदान निभाया था।

- डेनियल क्रैग 5वीं बार बाॅन्ड का रोल प्ले करने जा रहे हैं। फिल्म की शूटिंग दिसम्बर 2018 से शुरू होगी। जबकि इसे नवम्बर 2019 में रिलीज करने का प्लान है। डेनियल को फिल्म के लिए 50 मिलियन पाउंड यानी 450 करोड़ रुपए फीस दी जा रही है।

भारत में भी हो चुकी है शूट: बॉन्ड फ्रेंचाइजी की अब तक 24 फिल्में आ चुकी हैं। जेम्स बॉन्ड सीरीज की एक फिल्म भारत में भी शूट हो चुकी है, जिसमें नेगेटिव रोल में नजर आए थे। इस फिल्म में बाॅन्ड का रोल रोजर मूर ने किया था।

क्रिएटिव डिफरेंसेस के कारण हटे डैनी : फिल्म की नैक्स्ट फ्रेंचाइजी बॉन्ड 25 का डायरेक्शन करने जा रहे डायरेक्टर डैनी बोएल ने भी फिल्म से खुद को दूर कर लिया है। जेम्स बॉन्ड के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट में इस बात का खुलासा हुआ, कि डैनी के एक्टर डेनियल क्रैग, बारबरा ब्रोकली और माइकल जी विल्सन से मतभेद के कारण डैनी ने यह कदम उठाया है।

Michael G. Wilson, Barbara Broccoli and Daniel Craig today announced that due to creative differences Danny Boyle has decided to no longer direct Bond 25. pic.twitter.com/0Thl116eAd