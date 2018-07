कॉमेडी से भरपूर है 'हैप्पी फिर भाग जाएगी' का ट्रेलर, इस बार एक नहीं भागेंगी दो 'हैप्पी'

बॉलीवुड डेस्क.2016 में रिलीज हुई फिल्म ‘हैप्पी भाग जाएगी’ के सीक्वल ‘हैप्पी फिर भाग जाएगी’ का ट्रेलर आज रिलीज हो गया। इस फिल्म में , , जिमी शेरगिल, जस्सी गिल, अली फजल और पीयूष मिश्रा अहम किरदारों में हैं। खास बात यह है कि सेकंड पार्ट में एक नहीं बल्कि दो हैप्पी भागेंगी। पहले पार्ट की कहानी हैप्पी के पाकिस्तान भाग जाने के इर्दगिर्द बुनी गई थी। सेंकड पार्ट में हैप्पी के विदेश भाग जाने की कहानी दिखाई जाएगी।

फिल्म के ट्रेलर में सोनाक्षी सिन्हा ही छाई हुई हैं जबकि डायना पेंटी को ट्रेलर के अंत में कुछ सेकेंड्स के लिए ही दिखाया गया है। 2.45 मिनट के ट्रेलर की शुरुआत में दिखाया जाता है कि हैप्पी बनी सोनाक्षी सिन्हा को एक चाइनीज एजेंट किडनैप कर लेता है और चाइना ले जाता है। लेकिन सोनाक्षी भारी कंफ्यूजन पैदा कर देती हैं और उनसे यह कहती हैं कि वह वो हैप्पी नहीं हैं जिसकी तलाश की जा रही है।

