आमिर खान प्रोडक्शन बना रहा गुलशन कुमार की बायोपिक, 2019 में क्रिसमस पर होगी रिलीज

बॉलीवुड डेस्क. संगीत की दुनिया में गुलशन कुमार का नाम आज भी जिंदा है। सुभाष कपूर गुलशन कुमार की जिंदगी पर फिल्म बनाने जा रहे हैं। गुलशन की बायोपिक अब 2019 को क्रिसमस पर रिलीज की जाएगी। टी सीरीज और 'आमिर खान प्रोडक्शन' ने गुरुवार 26 जुलाई को यह जानकारी सार्वजनिक की। ट्रेड एनालिस्ट कोमल नाहटा ने अपने ट्विटर हैंडल पर यह पोस्ट शेयर किया।

पहले अक्षय और वरुण के नाम की चर्चा :गुलशन की बायोपिक का नाम ‘मोगुल’ रखा जा रहा था। इस फिल्म के लिए पहले और का भी नाम सामने आया था। लेकिन पहले इस रोल के लिए को अप्रोच किया गया था। वरुण धवन इसके लिए तैयार भी थे। बाद में टीम को लगा कि वरुण इस रोल के लिए फिट नहीं है। उनका मानना था कि वरुण इस किरदार को निभाने के लिए काफी यंग हैं।

- मेकर्स ने वरुण को लेकर फिल्म बनाने का आइडिया ड्रॉप कर दिया। फिलहाल, चर्चा है कि आमिर खान फिल्म प्रोड्यूस करने के साथ-साथ गुलशन कुमार का रोल भी करेंगे।

अगले साल शुरू होगी शूटिंग :गुलशन की बायोपिक की शूटिंग जनवरी 2019 में शुरू हो सकती है।

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="en" dir="ltr">Aamir Khan Productions and T Series are happy to announce Christmas 2019 as the release date for the biopic on Gulshan Kumar, written and directed by Subhash Kapoor. Filming to begin early next year.</p>— Komal Nahta (@KomalNahta) <a href="https://twitter.com/KomalNahta/status/1022398829960876032?ref_src=twsrc%5Etfw">July 26, 2018</a></blockquote>

