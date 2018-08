ननद के बाद पहली बार सोनाली बेन्द्रे के पति गोल्डी बहल ने दी गुड न्यूज: सोनाली के केस में नहीं कोई कॉम्प्लिकेशन

बॉलीवुड डेस्क. सोनाली बेंद्रे न्यूयॉर्क में कैंसर का ट्रीटमेंट करा रही हैं। सोनाली के साथ उनकी पूरी फैमिली मौजूद है जिनसे लगातार सोनाली का हेल्थ अपडेट मिल रहा है। इसी बीच उनके पति गोल्डी बहल ने पहली बार पत्नी की तबीयत को लेकर ट्वीट किया है और सभी को दुआएं और प्यार देने के लिए धन्यवाद दिया है। गोल्डी ने ट्वीट में लिखा- "सोनाली को लगातार मिले सपोर्ट और प्यार के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। उनकी तबीयत अब स्थिर है और ट्रीटमेंट में भी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हैं। ये ट्रीटमेंट एक लंबी जर्नी है। लेकिन हमने पॉजिटिव शुरुआत की है।"

Thank you all for the love and support for Sonali... she is stable and is following her treatment without any complications. This is a long journey but we have begun positively.🙏