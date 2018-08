बॉक्सऑफिस पर पहले दिन गोल्ड ने मारी बाजी, सत्यमेव जयते को पछाड़ते हुए कमाए 25 करोड़ रुपये

बॉलीवुड डेस्क। 15 अगस्त को बॉक्सऑफिस पर रिलीज हुई गोल्ड और सत्यमेव जयते ने ठीकठाक ओपनिंग ली है। क्लैश के बावजूद दोनों ही फिल्मों के पहले दिन के कलेक्शन को संतोषजनक कहा जा सकता है। स्टारर गोल्ड ने जहां पहले दिन 25.25 करोड़ रुपये की कमाई की। वहीं, की सत्यमेव जयते ने 20.52 करोड़ रुपये की कमाई की। इस लिहाज से पहले दिन तो कलेक्शन के मामले में गोल्ड सत्यमेव जयते पर भारी पड़ती दिखाई दी।इस बात की जानकारी ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने अपने ट्विटर अकाउंट पर दी।

#Gold has an EXTRAORDINARY Day 1... Takes a FAB START at plexes across major centres... Wed ₹ 25.25 cr. India biz.