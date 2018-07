मंदसौर रेप केस पर कोएना मित्रा बोलीं - अब कोई कैंडल मार्च नहीं निकाल रहा, क्योंकि ये घटना एक हिंदू बच्ची के साथ हुई है, गौहर खान का जवाब - 'नहीं पता था तुम मुस्लिमों से इतनी नफरत करती हो'

मुंबई. मंदसौर में सात साल की बच्ची के साथ पर एक्ट्रेस कोइना मित्रा ने एक ट्वीट किया है- अब कोई कैंडल मार्च नहीं निकाल रहा है, क्योंकि इस बार ये घटना एक हिंदू बच्ची के साथ हुई है। जब किसी मुस्लिम लड़की के साथ रेप होता है, तो देश के कुछ गिने-चुने लोग सड़कों पर मोमबत्ती लेकर हायतौबा मचाते हैं। कोइना के इस ट्वीट से एक्ट्रेस भड़क उठीं।

गौहर ने कोइना को दिया जवाब:गौहर ने कोइना पर निशाना साधते हुए लिखा- ''मैं नहीं जानती थी कि तुम मुस्लिमों से इतना नफरत करती हो। एक मुसलमान जो ऐसा जघन्य अपराध करता है वो जेहादी होता है, लेकिन एक हिंदू ऐसा अपराध करता है तो वो केवल हिंदू है। हैरानी होती है...''

मालिनी अवस्थी भी हो चुकी ट्रोल:इससे पहले लोकगायिका मालिनी अवस्थी ने भी एक ट्वीट कर कहा था कि कठुआ पर शर्म आई और मंदसौर पर जुबां पर ताले! आक्रोश में भेदभाव! बॉलीवुड में अब न कोई तख्ती लटका रहा, न विदेशी अखबारों और मीडिया में भारत को बदनाम करने वाला कोई लेख लिख रहा, न घंटों विलाप करने वाले एंकर अब व्यथित दिख रहे! बच्चियों में भी भेदभाव का दोहरा मापदंड सिर्फ सेक्य़ुलर कर सकते हैं.’’। आपको बता दें कि जम्मू के कठुआ में कुछ माह पहले एक सात साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या कर दी गई थी।

क्या है मंदसौर रेप कांड:मध्य प्रदेश के मंदसौर के सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ने वाली 7 साल की बच्ची को मंगलवार (26 जून) को छुट्‌टी के बाद स्कूल गेट से आरोपी इरफान लड्‌डू खिलाने के बहाने अपने साथ ले गया था। बुधवार को वह लहूलुहान हालत में झाड़ियों के बीच पड़ी मिली थी। इरफान और उसके एक साथी ने बच्ची के साथ दरिंदगी की हदें पार कर दीं। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दूसरे आरोपी का नाम आसिफ है।

बच्ची कहती है - मुझे ठीक कर दो या मार डालो:फिलहाल एमवाय अस्पताल में 10 डॉक्टरों की टीम की निगरानी में बच्ची का इलाज चल रहा है। बच्ची के जख्म इतने गहरे हैं कि उन्हें भरने में 15 से 20 दिन का समय लगेगा। बच्ची को इतना दर्द है कि उसे कोई छूता है तो वह कराह उठती है। उसकी अलग-अलग सर्जरी की गई है। वो कहती है या तो उसे ठीक कर दो या मार दो।

यहां पढ़ें ट्वीट्स...

Gosh koena!!! Did I ever know you??? Didn’t know u have such hatred for Muslims ,a Muslim who commits a heinous crime is a jihadi n a Hindu who commits a crime is just a Hindu... #shocking .. but I’m glad that atleast the Muslim officials dint march for the criminal unlike...🤫 https://t.co/vctWB5DGWr

Here is my tweet and I stand by it!This is about Selective outrage in Bollywood and media which is very visible!As an artist I steer clear of falling trap into any political controversies that journalists like @abhisar_sharma create!

Tweet is very much here!

@abpnewshindi pic.twitter.com/4xSArZJTDv