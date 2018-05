5 साल छोटे करन जौहर से जुड़ा नाम, भड़के मनीष मल्होत्रा बोले- वो मेरे भाई जैसा है

मुंबई. बॉलीवुड फैशन डिजाइनर (51) की पर्सनल लाइफ को लेकर चौंकाने वाला खबर आ रही हैं। मनीष ने हाल ही में खुद ये कंफर्म किया है कि वे फिल्ममेकर (46) के साथ रिलेशनशिप में हैं। इसी बीच मनीष इन खबरों को लेकर भड़क गए हैं। उनसे जब एंटरटेनमेंट साइट ने कॉन्ट्रेक्ट किया तो मनीष ने इन खबरों का खंडन किया है। उन्होंने कहा, "It's just ridiculous वे(करन) मेरे भाई की तरह हैं"। सोशल मीडिया पर आए इस कमेंट्स से उड़ी करन-मनीष के अफेयर की न्यूज...

- कुछ दिन पहले ही मनीष ने सोशल मीडिया अकाउंट पर करन को बर्थडे विश करते हुए एक फोटो पोस्ट की।

- फोटो के कैप्शन में मनीष ने लिखा, “Happy happy birthday my dearest bestest friend @karanjohar have a wonderful year ahead! 25 years of friendship and working together..and many more years to come and may you keep making the most wonderful films and keep being the spirited person that you are."

- इस पोस्ट पर एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा था, "You guys are the cutest couple"। तो मनीष ने इसे लाइक किया था।

- मनीष के इस रिएक्शन को करण के रिलेशनशिप से जोड़कर देखा जा रहा है और इस अफेयर को सोशल मीडिया यूजर्स कंफर्म मान रहे हैं।

- इसी बीच करन ने इस पोस्ट पर कमेंट करते हुए लिखा, "Manish!! Love you so much!! to many decades Of Us."। वहीं मनीष ने कमेंट के जवाब में "@karanjohar happy happy birthday and yes to many years to come…enjoy NYC and miss me there" था।

- सोशल मीडिया पर हुई इस कनवरसेशन के बाद दोनों के बीच अफेयर को कंफर्म माना जा रहा था।

