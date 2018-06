हसबैंड को छोड़ फ्रेंड के साथ मस्ती कर रही बिग बॉस Ex कंटेस्टेंट

- गोवा में हॉलिडे एन्जॉय कर रही किश्वर मर्चेंट

- फ्रेंड के साथ कर रही गोवा में मस्ती

- इंस्टाग्राम पर शेयर की फोटोज

मुंबई. की कंटेस्टेंट रहीं 37 साल की किश्वर मर्चेंट इन दिनों गोवा में चिल कर रही हैं। वे यहां हसबैंड सुयश राय के साथ नहीं बल्कि फ्रेंड प्रियंका के साथ एन्जॉय करतीं नजर आईं। किश्वर ने हॉलिडे एन्जॉय करते कुछ फोटोज अपने इंस्टाग्राम पर भी शेयर किए हैं। इनमें से कुछ फोटोज में वे पिंक कलर की बिकिनी में नजर आ रही हैं। उन्होंने बिकिनी में फोटो शेयर कर लिखा, 'Coz am in Goa bitches 🤟'. उन्होंने एक और फोटो पोस्ट कर लिखा, 'Sometimes it's important to just sit and pout ☺️'. 16 साल की उम्र में किया था टीवी पर डेब्यू...

- किश्वर ने मात्र 16 साल की उम्र में टीवी शो 'शक्तिमान' से डेब्यू किया।

- इसके अलावा उन्होंने 'हिप हिप हुर्रे', 'देश में निकला होगा चांद', 'कुटुम्ब', 'कसौटी जिंदगी की' , 'धड़कन', 'पिया का घर', 'काजल', 'प्यार की ये कहानी सुनो' जैसे अन्य शोज में काम किया है। फिलहाल वे 'पार्टनर' और 'रिश्ता लिखेंगे हम नया' शोज में नजर आ रही है।

- किश्वर रियलिटी शो बिग बॉस 9 की प्रतिभागी रही है। इसी सीजन में उनके ब्वॉयफ्रेंड सुयश राय भी उनके साथ प्रतिभागी थे।

- दोनों ने 6 साल तक डेटिंग करने के बाद 2016 में शादी की थी।

बिना नोटिस दिए जब शो से निकाल दिया था किश्वर को

2017 की बात है, टीवी सीरियल 'सावित्री देवी कॉलेज और हॉस्पिटल' से किश्वर मर्चेंट को बिना कोई नोटिस दिेए निकाल दिया था। रश्मि शर्मा प्रोडक्शन द्वारा बिना पूर्व सूचना के किश्वर को शो से हटाने पर उन्होंने प्रोडक्शन हाउस को जमकर खरी-खोटी सुनाई। किश्वर ने अपने इंस्टाग्राम पर रश्मि शर्मा के नाम लेटर भी लिखा था, जिसमें उन्होंने प्रोडक्शन हाउस को वर्स्ट बताया था। वे इस शो में डॉ. नीता अरशद मल्होत्रा का किरदार प्ले कर रही थी। किश्वर ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि वे अपने किरदार को ट्रैक पर लाने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन उन्हें मजा नहीं आ रहा था। उन्होंने खुद ही मेकर्स से शो छोड़ने की बात कही थी। इसी बीच उनके पैर में फैक्चर हो गया। इसके बाद भी वे शूटिंग के लिए गई, लेकिन अब अचानक उन्हें शो से हटा दिया गया है। किश्वर ने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने जब प्रोडक्शन हाउस के रश्मि शर्मा और पवन कुमार से उन्हें निकालने की वजह पूछी तो उन्हें इग्नोर किया गया।

आगे की स्लाइड्स में देखें फ्रेंड के साथ हॉलिडे एन्जॉय कर रहीं किश्वर की फोटोज...