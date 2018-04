इस बॉलीवुड एक्ट्रेस को डेट कर रहे ब्रावो, रह चुकी मिस वर्ल्ड Semifinalist

मुंबई. IPL में चेन्नई सुपरकिंग्स की तरफ से खेल रहे वेस्ट इंडीज के प्लेयर इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 34 साल के ड्वेन बॉलीवुड एक्ट्रेस नताशा सूरी को डेट कर रहे हैं। दोनों को हाल ही में एक कॉफी शॉप में देखा गया था। हालांकि दोनों में से किसी ने भी अभी अपने अफेयर की खबरों पर कुछ नहीं कहा है। ब्रावो का मैच देखने आई थीं नताशा...

- नताशा कई बार ब्रावो का मैच देखने के लिए स्टेडियम आ चुकी हैं। उन्हें यहां वीआईपी बॉक्स में बैठे हुए देखा गया है।

- वहीं ब्रावो का कुछ टाइम पहले ही उनकी गर्लफ्रेंड रेजिमा रामजित से ब्रेकअप हो चुका है और फिलहाल वे सिंगल हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि ड्वेन की नई गर्लफ्रेंड नताशा हो सकती हैं।

- बता दें, नताशा मलयालम फिल्म 'King Liar' और हिन्दी फिल्म 'Baa Baaa Black Sheep' में नजर आ चुकी हैं।

इन ब्यूटी पीजेंट का हिस्सा रहीं नताशा

नताशा लंबे टाइम से मॉडलिंग फील्ड में एक्टिव हैं। वे अबतक Navy Queen: winner(2002), Miss Maharashtra: winner(2003), Get Gorgeous-1: winner(2004), Miss India World winner(2006), Miss Beautiful Smile(2006), Miss Personality(2006), Miss World: Semifinalist(2006), Miss Best Body(3rd-2006), Best Designer Gown((2006)), Miss Talent(2006) जैसे ब्यूटी पीजेंट का हिस्सा रह चुकी हैं।

