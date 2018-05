'संध्या बींदणी' की शादी को हुए 4 साल, गोवा में हसबैंड के साथ किया सेलिब्रेशन

मुंबई. टीवी सीरियल 'दीया और बाती हम' की एक्ट्रेस रही संध्या बींदणी यानी ने अपनी शादी की चौथी सालगिरह सेलिब्रेट की। उन्होंने हसबैंड रोहित राज गोयल और बेटे सोहम के साथ गोवा में सेलिब्रेशन किया। सेलिब्रेशन की कुछ फोटोज दीपिका ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की है। एक फोटो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, 'Happy anniversary to us @rohitraj_goyal . Thank you everyone for your lovely wishes & blessings. We love you too ❤️😘😘'. उन्होंने बेटे की एक फोटो शेयर करते हुए लिखा, "Enjoying in Goa ???? ???? @rohitraj_goyal".2014 में हुई थी दीपिका की शादी...

- दीपिका ने 2 मई, 2014 को डायरेक्टर रोहित राज गोयल से शादी की थी।

- दीपिका और रोहित का एक बेटा सोहम है, जिसका जन्म 20 मई, 2017 को हुआ था।

- दीपिका सिंह ने 'दीया और बाती हम' शो से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था।

- ये शो 2016 में ऑफएयर हो गया था।

- दीपिका 'दीया और बाती हम' के अलावा 'नच बलिए-6' (2013) और 'ये रिश्ता क्या कहलाता है'(2016) में भी नजर आ चुकी हैं।



मिस कर रही हैं स्मॉल स्क्रीन

दीपिका ने एक इंटरव्यू में बताया कि वे स्मॉल स्क्रीन मिस कर रही है। उन्होंने इच्छा जाहिर की है कि वे रियलिटी शो का हिस्सा बनना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि अभी बेटा छोटा है और उसकी देखभाल करना उनकी पहली प्रायोरिटी है। जब उनसे पूछा गया कि क्या वे डांस रियलिटी शो 'नच बलिए' में हसबैंड के साथ भागीदारी करना पसंद करेंगी तो उन्होंने कहा, 'मुझे नहीं लगता कि रोहित इसमें इंट्रेस्टेंड होंगे। वो अपने प्रोफेशन में खुश है और इन दिनों 'जीजीमां' शो डायरेक्ट कर रहे हैं'।



