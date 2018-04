टाइगर की तरह गर्लफ्रेंड ने भी बनाए Six Pack ऐब्स, ट्रेनर के साथ शेयर की फोटो

मुंबई. एक्टर की सुपर फ्लेक्सिबल और सॉलिड बॉडी को कई दफा देखा है। वहीं, फिटनेस के मामले में उनकी गर्लफ्रेंड दिशा पाटनी भी पीछे नहीं है। दिशा भी फिटनेस के लिए क्रेजी है। दिशा ने अपने ट्रेनर के साथ इंस्टाग्राम पर फोटो शेयर की है, जिसमें वे अपने Six Pack ऐब्स दिखाती नजर आ रही हैं। जिम में बहाती है पसीना...

- टाइगर की तरह ही दिशा भी अपनी फिटनेस का खास ध्यान रखती है।

- वे अपना काफी समय जिम में बीताती हैं और अपनी बॉडी पर वर्क करती है।

- दिशा ने इंस्टाग्राम पर फोटो शेयर कर लिखा, 'INSTALLING ABS . . . . . .😀😁😂 DISHU IS GIVING US MAJOR FITNESS MOTIVATIONS 💪😍 THOSE AESTHETIC LOOKS😍😍 SHE IS NOT JUST A PRETTY GIRL, SO BETTER YOU DON'T MESS WITH HER😎'.

- दिशा ने एक और फोटो शेयर करते हुए लिखा, Work in progress🙈💪🏻 @pumaindia ❤️.

- दिशा और टाइगर स्टारर फिल्म 'बागी-2' ने बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई।

- फिलहाल तो दिशा ब्वॉयफ्रेंड टाइगर श्रॉफ के साथ अपनी इस फिल्म की सक्सेस एन्जॉय कर रही हैं। हालांकि इसके अलावा उनके पास अभी कोई फिल्म नहीं है।



साइंटिस्ट बनना चाहती थीं दिशा

बरेली में जन्मी दिशा साइंटिस्ट बनने का सपना देखती थीं। लेकिन 2011 में लखनऊ की एमिटी यूनिवर्सिटी में बायोटेक की पढ़ाई के दौरान उन्होंने मॉडलिंग शुरू की। दिशा बचपन से ही पढ़ने में तेज रहीं। इसी वजह से साइंटिस्ट बनने का सपना देख रही थीं। हालांकि, किस्मत ने उनके लिए कुछ और चुना था। 2011 में लखनऊ एमिटी यूनिवर्सिटी में बायोटेक की पढ़ाई करते हुए उन्होंने फैशन की फील्ड में अपनी किस्मत आजमाई और 2013 में 'फेमिना मिस इंडिया इंदौर' की रनर अप रही हैं। लखनऊ में कॉलेज के दौरान फेयरवेल पार्टी में दिशा को मिस कॉलेज चुना गया। इसके बाद उन्होंने मिस लखनऊ कॉम्पिटीशन में पार्टिसिपेट किया। मिस लखनऊ बनने के बाद वे पैंटालून मॉडल में फर्स्ट रनरअप रहीं।



