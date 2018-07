52 साल में पहली बार दिलीप कुमार के बिना नजर आईं सायरा, ट्वीट कर कहा- मेरे कोहिनूर के लिए दुआ करें

बॉलीवुड डेस्क. ट्रेजेडी किंग कहे जाने वाले की पत्नी ने दिलीप कुमार की सेहत के लिए ट्वीट कर दुआ करने कहा है। दरअसल 29 जून को सायरा ने एक वेडिंग फंक्शन में गईं थीं। दिलीप कुमार से शादी करने के बाद यह पहला मौका था जब सायरा ने कोई फंक्शन बिना दिलीप कुमार के अटैंड किया था। इस बात का कन्फेशन भी उन्होंने दिलीप कुमार के ट्विटर अकाउंट पर SBK सिग्नेचर से किया है।

ट्वीट में लिखा दुआ में याद रखें : सायरा ने ट्वीट में लिखा है कि- "अल्लाह आप पर अपनी इनायत बनाए रखे। कृपया मेरे कोहिनूर की अच्छी सेहत और खुशी के लिए दुआ करें। हमें दुआओं में उसी तरह याद रखें जैसे हम आपको रखते हैं।"

- सायरा ने दिलीप के ट्विटर पर एक फोटो भी शेयर किया है, जिसके कैप्शन में लिखा है कि - निदा फारुखी के निकाह में, लेकिन वह फोटो में नहीं हैं।

पिछले साल बिगड़ी थी दिलीप कुमार की सेहत : 94 साल के दिलीप कुमार को 2 अगस्त् 2017 में डिहाइड्रेशन और यूरिन इन्फैक्शन के चलते एक हफ्ते तक लीलावती अस्पताल में डॉक्टर्स की देख-रेख में रखा गया था। दिलीप कुमार की घर वापसी के बाद बॉलीवुड के कई सेलेब्स उनके घर उनसे मिलने भी पहुंचे थे।

- और प्रियंका चोपड़ा ने दिलीप कुमार के साथ वाली तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी शेयर की थीं।

22 साल छोटी है सायरा बानो : दिलीप कुमार और सायरा बानाे की लव स्टोरी बॉलीवुड की आइकॉनिक लव स्टोरीज में शुमार है। सायरा की जिद की वजह से ही दिलीप कुमार 22 साल छोटी सायरा से शादी करने तैयार हुए थे।

- दोनों की शादी 1966 में हुई थी। दिलीप कुमार ने 1981 में हैदराबाद की असमा से दूसरी शादी की थी, लेकिन उनका असमा से 1983 में तलाक हो गया।

May Allah shower his blessings on all of you. Please do pray for my Kohinoor, for his good health and for his happiness. Do keep us in your prayers as we keep all of you in ours. -SBK