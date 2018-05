धर्मेंद्र ने 'रेस 3' के लिए टीम को दी बधाई, लेकिन इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दी खुद की फोटो

एंटरटेनमेंट डेस्क.कई बार आदमी इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि गलती भी कर बैठता है। ऐसा ही कुछ हुआ अपकमिंग फिल्म 'रेस 3' के एक्टर के पापा और गुजरे जमाने के हीरो धर्मेंद्र के साथ। दरअसल, हुआ यूं कि हाल ही में (15 मई) अपकमिंग फिल्म 'रेस 3' का ट्रेलर रिलीज हुआ। बेटे बॉबी की कमबैक फिल्म का ट्रेलर देखकर धर्मेंद्र बेहद एक्साइटेड हो गए। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से फिल्म की स्टारकास्ट को बधाई दी। वे ट्रेलर देखकर इतने ज्यादा उत्साहित थे कि फिल्म की स्टारकास्ट को बधाई देते हुए उन्होंने फिल्म के पोस्टर की जगह अपनी एक जवानी की फोटो को पोस्ट कर दिया। फोटो के साथ उन्होंने कैप्शन लिखा, “Love and luck to everyone who has participated in the RACE A BLOCKBUSTER!!!,”.फैन्स ने की धर्मेंद्र की तारीफ...

- बेटे बॉबी की फिल्म 'रेस 3' के पोस्टर की जगह अपनी फोटो पोस्ट करने के बाद भी फैन्स ने धर्मेंद्र का मजाक नहीं उड़ाया बल्कि उनकी तारीफ की।

- एक फैन ने कमेंट लिखा, 'आप काफी हैडसम है सर'। एक अन्य फैन ने लिखा, 'बेहतरीन बॉडी' तो एक फैन ने कमेंट किया, 'काश , मैं आपकी तरह हैंडसम होता'।

- फिल्म 'रेस 3' इसी साल ईद (15 जून) पर रिलीज होगी।

- फिल्म में सलमान खान, बॉबी देओल, अनिल कपूर, जैकलीन फर्नांडिज, डेजी शाह, शाकिब सलीम, फ्रेडी दारूवाला लीड रोल में हैं।

- फिल्म के डायरेक्टर रेमो डिसूजा और प्रोड्यूसर रमेश तौरानी हैं।

