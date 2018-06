'धड़क' ट्रेलर रिलीज से पहले अर्जुन कपूर हुए इमोशनल, बहन जाह्नवी से मांगी माफी

- श्रीदेवी के बेटी जाह्नवी कपूर की डेब्यू फिल्म 'धड़क' का ट्रेलर होगा रिलीज

- भाई हुए इमोशनल

- 20 जुलाइ को रिलीज होगी फिल्म 'धड़क'

मुंबई.श्रीदेवी के बेटी जाह्नवी कपूर की डेब्यू फिल्म 'धड़क' का ट्रेलर सोमवार को रिलीज होगा। जाह्नवी की लाइफ का ये सबसे यादगार दिन बनने वाला है। वो आधिकारिक तौर पर बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बन जाएंगी। 'धड़क' ट्रेलर रिलीज से पहले जाह्नवी के बड़े भाई अर्जुन कपूर इमोशनल हुए और उन्होंने ट्विटर पर बहन के लिए मैसेज लिखा। बहनों के साथ फोटो पोस्ट कर अर्जुन ने ये लिखा...

- अर्जुन ने ट्वीट किया, 'जाह्नवी अब आप हमेशा के लिए ऑडियंस का हिस्सा बन जाएंगी क्योंकि आपकी फिल्म का ट्रेलर आने वाला है। सबसे पहले मैं माफी मांगना चाहता हूं कि मैं आपके साथ मुंबई में नहीं हूं, लेकिन मैं हमेशा आपके साथ हूं, चिंता न करें। (Tomorrow you will be part of the audience forever #JanhviKapoor cause your trailer comes out... Firstly, sorry I’m not there in Mumbai but I’m by your side, don’t worry.)

- अर्जुन ने तीनों बहनें यानी जाह्नवी, खुशी और अंशुला के साथ अपनी फोटो पोस्ट करते हुए एक मैसेज और लिखा। उन्होंने लिखा, 'मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि यह अच्छा प्रोफेशन है लेकिन उसके लिए तुम्हें कड़ी मेहनत, काम के प्रति ईमानदार और सभी के विचारों का सम्मान करना सीखना होगा। ये सब कुछ बहुत आसान नहीं होगा लेकिन मुझे पता है कि तुम इस सब के लिए तैयार हो'।

- अर्जुन ने लिखा, ''धड़क' ट्रेलर के लिए तुम्हें बहुत-बहुत शुभकामनाएं। मुझे पूरा यकीन है कि मेरे दोस्त शशांक खेतान और करन जौहर, तुम्हें और ईशान खट्टर को रोमियो-जूलियट के रूप में पेश करेंगे'।

- फिल्म 'धड़क' 20 जुलाई को रिलीज हो रही है। ये मराठी फिल्म 'सैराट' का हिंदी रीमेक है।

- आपको बता दें कि अर्जुन इन दिनों लंदन में अपनी फिल्म 'नमस्ते इंग्लैंड' की शूटिंग कर रहे हैं। फिल्म में उनके साथ हैं।